Termenul de depunere al candidaturilor s-a sfârșit. Așa că, în următoarele articole vă vom prezenta listele candidaților atât pentru Consiliul Județean Maramureș, cât și pentru Consiliul Local al Municipiului Baia Mare.
Începem cu lista candidaților Partidului Național Conservator Român pentru Consiliul Județean Maramureș:
|1
|DOLHA
|MIRCEA
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|2
|ROPAN
|MIHAI
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|3
|CIMPOIEŞ
|NICOLETA
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|4
|BUDA
|ANDREI
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|5
|AMBRUŞ
|EMIL
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|6
|SUCI
|MATEI-VASILE-IONEL
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|7
|POTCOAVA
|NICOLAE
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|8
|BOTA
|VALERIAN-ONIŞOR
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|9
|TIBIL
|NICOLAE-VICTOR
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|10
|ŞANDOR
|MONICA-CLAUDIA
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|11
|DOBRICAN
|DANIELA
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|12
|CIUCLEA
|CĂLIN-MIRCEA
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|13
|USCIUC
|VASILE
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|14
|UNGUR
|VIOREL
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|15
|MUŢIU
|LAURA-LUMINIŢA
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|16
|BERCI
|GHEORGHE-DAN
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|17
|COROIAN
|PAVEL-DANIEL
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|18
|STOICA
|GEORGE-IOAN
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|19
|CIOBĂNESCU
|ALINA
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|20
|LAZAR
|DUMITRU-IOAN
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|21
|LUPŞA
|CLAUDIU-ADRIAN
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|22
|GIURGIU-POTCOAVĂ
|VALER
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|23
|BALINT
|IOANA-MARIANA
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|24
|POP
|RODICA-STELUŢA
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|25
|ŞTEF
|ANDREIA-MARIA
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|26
|TIVADAR
|VASILE
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|27
|BANCOŞ
|MARIUS-ŞTEFAN
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|28
|ROMAN
|DĂNUŢ-GRIGORE
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|29
|DINU
|ALEXANDRA-NICOLETA
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|30
|MOCIRAN
|FLORIN-GHEORGHE
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|31
|GHEŢA
|OVIDIU-IOAN
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|32
|DRAGOŞ
|DANIEL-CLAUDIU
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|33
|ISTRAT
|IONUŢ-GABRIEL
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|34
|LAPSANSZKI
|RITA-EMILIA
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|35
|POP
|CĂLIN-PETRU
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|36
|SOLDUBAN
|ANDREI-ROMULUS
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|37
|DUBEI
|LĂCRIMIOARA-CRISTINA
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|38
|POPAN
|DORIN-SEBASTIAN
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|39
|DUNCA
|IONEL-FLORIN
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|40
|PAPIŢA
|IOAN
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|41
|POP
|RALUCA-PAULA
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|42
|BENCZE
|ERZSEBET-IBOYA
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
|43
|PAPP
|DELIA-MARIA
|PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN
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