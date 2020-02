Explorări: Răileanu 6p (3 blocaje, un as), David 32p (2 blocaje, un as), Aldea 13p (3 blocaje, un as), Butnaru 9p (2 blocaje), S. Dragomir 6p (un blocaj), Iftime 9p (un blocaj), Harmash (libero). Au mai jucat: Al. Dragomir, Crișan și M. Talpă 1p. Antrenori: Marius Botea și Sorin Pop.

Universitatea: F. Constantin 1p (as), Negrean 28p (2 blocaje, un as), Șoloc 11p (3 blocaje), Săvan 18p (3 blocaje, 4 ași), Nagy 5p (un blocaj), Someșan 5p, Popovici (libero). Au mai jucat: Grigoraș, Neag 8p. Antrenor: Romeo Lotei.

Au arbitrat: Marius Lazăr și Daniel Hadade (Zalău). Observator FRV: Ioan Bîrsan (Iași).

Știința Explorări Baia Mare – Universitatea Cluj-Napoca 3-2 (21, 19, -19, -22, 8)

Știința Explorări și Universitatea Cluj au jucat mai bine de două ore pentru a-și apropia victoria în meciul din etapa a 14-a a Diviziei A1. Băimărenii au avut un debut bun de partidă și au condus cu 2-0 la seturi și 18-15 în actul 3. Din acel moment jocul gazdelor a început să scârțâie și oaspeții au profitat de acest lucru și au restabilit egalitatea la seturi, 2-2. În setul 5 clujenii au căzut din punct de vedere fizic și băimărenii s-au impus fără probleme, cu 15-8.

Spectaculosul duel indirect al celor doi „universali”, Csanad David și Vlad Negrean, a fost câșigat de băimărean cu 32-28.

