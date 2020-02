În ultimele 12 ore, peste 17.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne – pompieri, polițiști și jandarmi au fost la datorie pentru a sprijini comunitățile afectate de fenomenele meteorologice severe.

Efectivele MAI au intervenit, în cursul nopții, în 34 județe și în Municipiul București pentru deblocarea a 70 autovehicule blocate/derapate, fiind salvate 654 de persoane, pentru degajarea a 361 copaci, 6 panouri publicitare, 11 stâlpi de electricitate și a 111 elemente de construcție de la nivelul unor imobile care au afectat 105 autoturisme. Ca urmare a traumatismelor produse de copacii căzuți sau elementele de construcție, 7 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

În prezent, se acționează la nivelul a 16 județe și Municipiul București pentru degajarea zăpezii de pe carosabil și deblocarea persoanelor care au fost afectate, pentru împrăștierea de materiale antiderapante și pentru repunerea sub tensiune a liniilor electrice.

Cele mai multe efecte au fost înregistrate la nivelul județelor Brăila, Ialomița, Călărași și Prahova.

Așa cum s-a dispus în videoconferința cu prefecții, condusă de ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela, s-a realizat manevra de forțe și mijloace la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență prin suplimentarea capabilităților în județele Argeș, Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea cu 10 autospeciale.

Din punct de vedere al căilor de comunicații, situația este în dinamică, la acest moment fiind închisă circulația rutieră pe autostrada A2, pe 20 segmente de drumuri naționale, 6 drumuri județene și 1 drum comunal.

La nivelul drumurilor naționale și al autostrăzilor, CNAIR a acționat cu 423 utilaje, fiind utilizate 1.433,5 tone de material antiderapant.

Totodată, la nivelul județelor BR, BZ, IL și TL circulația rutieră a fost închisă pe toate categoriile de drumuri până la ieșirea de sub avertizarea COD ROȘU.

Traficul aerian se desfășoară în condiții de iarnă pe aeroporturile din zonele aflate sub avertizare.

Traficul feroviar se desfășoară cu dificultate și, în funcție de evoluția fenomenelor meteo, se pot închide anumite tronsoane. Pe liniile de cale ferată care au avut probleme în timpul nopții, traficul a fost reluat cu locomotive diesel până la repunerea sub tensiune a instalației electrice.

Au fost suspendate manevrele în toate porturile maritime.

În ceea ce privește tranzitul la frontieră, la nivelul PTF Giurgiu și PTF Calafat, traficul este restricționat pentru autovehiculele cu masă mai mare de 12t la solicitarea autorităților bulgare din cauza ninsorilor din această țară, iar în PTF Nădlac I se desfășoară pe o singură arteră pe sensul de ieșire din cauza afectării unei copertine.

Au fost suspendate cursurile, în data de 06.02.2020, la nivelul instituțiilor de învățământ preșcolar, primar și gimnazial, de la nivelul a 6 județe (BZ, BR, CL, IL,TL și VN).

Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, conform situației distribuitorilor de electricitate, la ora 06.30 erau nealimentate cu energie electrică 180 localități din 19 județe, fiind afectați 88.227 consumatori finali, unde acționează 141 echipe de intervenție.

Au fost emise mesaje de informare prin sistemul RO-ALERT la nivelul a 9 județe (AG, BZ, BR, CV, DB, HD, HR, NT și PH) pentru informarea populației despre emiterea avertizării meteorologice COD ROȘU (AG, BR și HD) închiderea circulației rutiere la nivelul întregii rețele de drumuri de la nivelul județului (BZ) sau doar pe unele segmente drumuri (CV, DB, HR, NT și PH).