Azi în Baia Mare s-a desfășurat duelul pentru locurile 7-8 (meciul 2) dintre Știința Explorări Baia Mare și Rapid București, partidă terminată cu 2-3 (25-21, 20-25, 17-25, 25-23, 11-15)

Explorări: Cheagă 14p (2 ași), Bălăi 6p (2 blocaje), Tarța 9p, David 4p, Medina 8p (un as, un blocaj), Chirino 3p (un blocaj), Crișan (libero, 69%). Au mai jucat: Badea 8p (un as, un blocaj), Szabo 2p (un blocaj), Breban 12p (3 ași, un blocaj), Tănase 6p, Șugubețu 1p (as), Urian (libero, 56%). Antrenori: Marius Botea, Ciprian Neamț, Gheorghe Socaciu.

Rapid: Keen 3p (2 ași, un blocaj), Coltyn 24p (4 blocaje), Stevanovic 13p (3 ași, 2 blocaje), Wagner 16p (3 ași, un blocaj), Mocanu 8p (3 blocaje), Sulista 15p (un as, 2 blocaje), Ciubotaru (libero, 60%). A mai jucat: Aghajanimouziraji. Antrenori: Aurel Ioniță, Ionuț Teleleu.

Au arbitrat: Cristian Botezatu (Piatra Neamț) și Mircea Rus (Cluj-Napoca).

Felicitări!