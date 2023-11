În cadrul etapei a șasea a Diviziei A1 de volei masculin, Știința Explorări a jucat acasă cu CSM Corona Brașov.

Știința Explorări Baia Mare – CSM Corona Brașov 1-3 (25-21, 17-25, 17-25, 16-25) – etapa a șasea

Explorări: Santos 10p (un as, un blocaj), Bălăi 9p (un blocaj), Wojtylla 1p, Breban 7p (2 blocaje), David 13p (un blocaj), Cheagă 10p, Bouleau (libero, 63%). Au mai jucat: Catrina 1p, Crișan 3p (un as). Antrenori: Marius Botea, Sorin Pop, Gheorghe Socaciu.

Corona: Colito 18p (2 blocaje), Gommans 12p (un blocaj), Magdaș 8p (2 ași, un blocaj), Halilovic 5p (3 blocaje), Lupu 11p (6 blocaje), Stojslavjevic 2p (un blocaj), Kantor (libero). A mai jucat: Dos Santos 12p (un as, 2 blocaje). Antrenor: Laurențiu Lică.

Au arbitrat: Paul Szabo-Alexi (Oradea) și Mircea Rus (Cluj-Napoca). Observator FRV: Vasile Dușa (Zalău).

În etapa următoare Ştiinţa Explorări întâlneşte în deplasare cu CSU UV Timișoara.