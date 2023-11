Fundaţia Colegiului Naţional de Apărare (FCNAp) aniversează miercuri, 22 noiembrie 2023, la sala de Marmură a Cercului Militar Naţional, 30 de ani de la înfiinţare.

Înfiinţată în anul 1993, Fundaţia Colegiului Naţional de Apărare este un think tank specializat în gândire strategică, o organizaţie independentă, neguvernamentală şi nelucrativă.

Misiunea Fundației Colegiului Național de Apărare are în vedere:

• dezvoltarea culturii civice prin inițierea și derularea de proiecte în domeniul securității și apărării, abordând mai multe domenii: militar, economic, cultural etc., la nivel național și internațional;

• derularea de activități vizând promovarea, conștientizarea și educarea tinerilor în domeniul securității și apărării naționale prin derularea de acțiuni dedicate: evenimente, conferințe, acțiuni umanitare;

• schimbarea percepției societății civile privind rolul și importanța instituțiilor cu rol în menținerea securității și siguranței naționale;

• dezvoltarea relațiilor instituționale ale Fundației CNAp prin încheierea de parteneriate strategice cu instituțiile și autoritățile publice din țară și străinătate, cu alte organisme și organizații neguvernamentale de profil;

• elaborarea și implementarea unor proiecte de parteneriat și colaborare cu instituții de formare profesională continuă în domeniul securității naționale, de protecție a mediului etc.

În anul 2004, printr-o Hotărâre a Guvernului României, Fundaţia Colegiului Naţional de Apărare a căpătat statut de utilitate publică.

Membrii Fundaţiei Colegiului Naţional de Apărare sunt, în principal, absolvenţi ai Colegiului Naţional de Apărare, cea mai înaltă formă de învăţământ superior în domeniul securităţii şi apărării naţionale.