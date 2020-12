În weekend, la Zalău, s-au desfășurat partidele celui de-al treilea turneu al campionatului Diviziei A1 de volei masculin.

Duminică, Știința Explorări a obținut prima victorie din acest campionat.

CSU Brașov – Știința Explorări Baia Mare 0-3 (-18, -9, -9)

CSU Brașov: Nițu, Apostu, Rusu 2p, Braic 4p, Tîrcavu 4p (2 blocaje), A. Bălhăceanu 5p (un blocaj), Albu (libero). Au mai jucat: Bruja, C. Pop 3p, Bulmez.

Explorări: Răileanu 8p (4 ași), Aldea 8p (3 blocaje), S. Dragomir 5p, Cheagă 14p (un as, un blocaj), Silvășan-Pașca 5p (un as, 2 blocaje), Țuțea 4p (un as, un blocaj), Crișan (libero). Au mai jucat: Badea 1p, Catrina, Zhelyazkov 3p, M. Talpă, Butnaru 3p (blocaje), Săvoiu (libero). Antrenori Marius Botea, Gheorghe Socaciu și Ciprian Neamț.

Au arbitrat: Cristian Botezatu (Piatra Neamț) și Cosmin Tudorache (București). Observator FRV: Dinu Olăhuț (Baia Mare).

Evoluția scorului:

– setul I: 1-4, 6-8, 8-14, 12-19, 18-25;

– setul II: 0-7, 3-14, 7-20, 9-25;

– setul III: 0-4, 1-9, 5-15, 6-20, 9-25.