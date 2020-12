Liderul AUR George Simion a declarat, duminică, la Antena 3, că guvernul Orban trebuie să îşi dea demisia, pentru faptul că 100.000 de români din diaspora ar fi fost împiedicaţi să voteze şi pentru faptul că 14.000 de voturi prin corespondenţă au dispărut.

George Simion: Cifrele oficiale ne arată la 9,3 la sută, vom ajunge la 10 la sută, exit poll-urile şi sondajele s-au înşelat grav în privinţa noastră şi aşteptăm nişte scuze şi demisia guvernului pentru că a fraudat votul. 100.000 de români n-au putut vota peste hotare, 14.000 de voturi au dispărut. Contestăm votul din diaspora.

Întrebare: Ce v-a propulsat la victorie?

George Simion: 1 – comunicarea în on-line, 2 – constanţa, faptul că am mers pe drumul nostru patriotic, 3 – sila românilor faţă de această clasă politică. Mulţumim fiecărui român care a pus ştampila pe noi. Nu vom lăsa să treacă, aşa cum a trecut, votul din diaspora. O să ne luptăm pentru românii care nu au putut vota în diaspora, de aceea cerem demisia guvernului Orban şi vom continua politica de reformare a conducătorilor României. Nu mai vrem să fim conduşi de cei care ne-au condus timp de 30 de ani.

Întrebare: Aţi spus că nu veţi face alianţe. Aţi fost contactaţi pentru negocieri?

George Simion: Da, am fost contactaţi şi ieri, pentru că partidele mari aveau rezultatele, ştiau că vom avea 10 la sută. Am fost contactaţi şi de aşa-zisa dreaptă, şi de aşa-zisa stângă. Şi PNL şi PSD aveau sondaje care ne situau la 9%-10%. Noi conducem în acest moment la votul din diaspora. Ne-au contactat prin diferiţi reprezentaţi. Le-am transmis că nu vrem să participăm la coaliţie de guvernare. Dar fiecare articol din fiecare lege se va discuta public. Ne-am săturat de înţelegeri pe sub masă, de felul în care s-a făcut politică în România în ultimii 30 de ani. Este timpul ca România să preia controlul asupra resurselor sale naturale şi ca toţi români din afară să se întoarcă acasă. Ţara asta este suficient de bogată pentru a avea grijă de toţi fiii săi (…) Şi preşedintele Iohannis, şi toată clasa politică trebuie să ne lase. Iohannis a făcut campanie politică pentru un competitor şi, cel puţin pentru AUR, nu este preşedintele nostru.

