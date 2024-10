Știința Explorări Baia Mare a pierdut partida disputată pe teren propriu, în Divizia A1 de volei masculin, la capătul unui joc de cinci seturi.

Stiinta Explorari Baia Mare – CSU Știința București 2-3 (25-20, 25-22, 23-25, 23-25, 11-15) – etapa 2

Explorări: Szabo 6p (2 blocaje), Chirino 6p, Medina 9p (un blocaj), Tarța 24p (un as, un blocaj), David 12p (un blocaj), Cheagă 14p (2 ași, un blocaj), Crișan (libero). Au mai jucat: Breban 2p, Badea, Tănase. Antrenori: Marius Botea, Gheorghe Socaciu, Ciprian Neamț.

CSU Știința: Burgi 29p (un as, 3 blocaje), Mărgineanu 16 p (un as, un blocaj), Avila 11p (5 blocaje), Pliasetskyi 5p (un as, un blocaj), Năstase 7p (3 ași), Blumbergs 14p (4 ași, 2 blocaje), Kumagai (libero). Antrenor: George Carpen.

Au arbitrat: Nicolae Cristea (Cluj-Napoca) și Bogdan Bărdășan (Târgu Mureș).