Vasile Miriuță, fost antrenor la Dinamo și acum director tehnic la Baia Mare, a vorbit despre situația clubului din „Ștefan cel Mare” și i-a criticat pe suporterii acționari.

Fostul antrenor al „câinilor” consideră că suporterii sunt mult prea implicați în viața echipei, chiar dacă aceștia cotizează și din punct de vedere financiar.

Vasile Miriuță consideră inadmisibil ca suporterii să fie cei care numesc un antrenor la echipa lor preferată.

Vasile Miriuță îi critică pe suporterii acționari de la Dinamo

În ceea ce privește salvarea echipei Dinamo de la retrogradare, Vasile Miriuță speră ca Liga Profesionistă de Fotbal și Federația Română de Fotbal să îi sprijine pe „câini” și să sporească numărul de echipe în Liga 1 de la 16 la 18 astfel ca Dinamo să nu mai aibă emoții în ceea ce privește căderea în Liga 2.

„Am fost la Sibiu amândoi (n.r. el și Iuliu Mureșan) și am salvat echipa de la retrogradare, dar nu a fost situația așa grea. E foarte greu ca un jucător bun și foarte bun să meargă la Dinamo. Iarna e foarte greu să găsești așa ceva. Eu sper să ajungă la baraj, dar le va fi foarte greu.

Ar fi bine pentru România să se facă 18 echipe, avem o țară mare. 18 echipe ar fi perfect. Au altele 16 echipe și au țara jumătate din a noastră.

Și în alte țări am văzut că suporterii mai fac scandal, dar eu nu am văzut în nicio țară și credeți-mă, am trăit 30 de ani afară, ca suporterii să pună un antrenor la echipă. Numai la noi în România s-a întâmplat lucrul ăsta. Să pui tu antrenorul nu există în nicio țară din lume”, a spus Vasile Miriuță