Guvernul a decis, în şedinţa de miercuri, numirea de noi prefecţi în judeţele Bistriţa-Năsăud, Galaţi, Maramureş, Prahova şi Vaslui. Astfel, conform hotărârilor publicate în Monitorul Oficial, au fost numiți 5 prefecţi şi 15 subprefecţi.

Mica Oprea a fost numită în funcţia de prefect al judeţului Bistriţa-Năsăud, Claudiu-Sorin Gavril – în judeţul Galaţi, Rudolf Stauder – în judeţul Maramureş, Virgiliu-Daniel Nanu – în Prahova şi Daniel Garincha Onofrei – în Vaslui, potrivit Agerpres.

Totodată, Executivul a aprobat numirea de 15 noi subprefecţi în mai multe judeţe şi în municipiul Bucureşti: Alba – Corneliu Mureşan; Argeş – Bogdan Ionuţ Minciunescu; Bistriţa-Năsăud – Ioan Zăgrean; Buzău – Constantin Cristea, Mihail-Gabriel Ilie; Călăraşi – Virgiliu Diaconu, Marius-Eugen Ilie; Constanţa – Marilena Dragnea, Ali Şenol; Galaţi – Veronica Macri; Mureş – Nicolae Florin Pălăşan; Sibiu – Gheorghe Sebastian, Daniel Moşin; Timiş – Sorin Gabriel Ionescu; Diana-Anca Artene – municipiul Bucureşti.

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat că Guvernul a adoptat în şedinţa de miercuri o hotărâre în baza căreia au fost eliberaţi din funcţie doi prefecţi şi 10 subprefecţi, fiind numiţi 5 prefecţi şi 15 subprefecţi.

„În total, din cei 42 de prefecţi au fost numiţi, de la momentul negocierii politice, 17 prefecţi, urmând ca restul până la 42, fie rămân în funcţie – cum este cazul celor 14 prefecţi de la PNL şi 3 de la UDMR – deci 17 rămân în funcţie… Vorbim de un rest de 16 prefecţi care trebuie numiţi în şedinţele viitoare. Pe măsură ce vom primi toate confirmările de la instituţiile statului, care au această obligaţie de validare a candidaturii lor, vom veni în guvern cu aceste propuneri: 13 de la PSD, doi de la PNL şi unul de la UDMR. (…) Peste 60% din prefecţii, subprefecţii negociaţi au fost deja numiţi şi urmează să fie instalaţi în funcţie”, a arătat Bode, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Victoria.

Rudof Stauder este noul prefect al judetului Maramures.

Acesta este cunoscut ca solistului trupei de metal, Legion, unde a activat timp de 25 de ani si a participat la numeroase festivaluri de muzica rock.

Rudof Stauder este mandru ca timp de 25 de ani a fost in fruntea uneia dintre cele mai iubite trupe metal din Romania.

„Mi-a amintit ca mai am si eu in arhiva persoana o duzina de poze asemanatoare si nu mi-e rusine deloc cu ele. Sunt mandru de ce am realizat alaturi de trupa Legion de-alungul celor 25 de ani de activitate”, a declarat Rudof.

Trupa Legion s-a infintat in 1994 si, chiar daca in ultimii ani concertele lor au fost rare, asta si datorita activitatii profesionale a fiecarui membru, grupul a influentat muzical multe ale formatiii din zona rockului metal. Alaturi de Rudolf ”Rudy ” Stauder, in Legion s-au aflat: Otto Ulman (chitara), Csaba Szollosy (chitara bass) si Nabil Karsheh (tobe).