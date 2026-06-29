Disconfort termic extrem în Maramureș! ITU a atins pragul critic în Baia Mare, Sighetu Marmației și Târgu Lăpuș

Canicula își face tot mai puternic simțită prezența în Maramureș. Potrivit informațiilor transmise de autorități, indicele temperatură-umezeală (ITU) a atins pragul critic de 80 de unități în mai multe localități din județ.

Localități afectate: Baia Mare, Sighetu Marmației, Târgu Lăpuș.

Depășirea pragului critic al ITU indică un nivel ridicat de disconfort termic, cu efecte asupra sănătății, în special pentru copii, vârstnici și persoanele cu afecțiuni cronice.

Autoritățile recomandă:

hidratarea corespunzătoare;

evitarea expunerii la soare în intervalul 11:00–18:00;

purtarea hainelor lejere și deschise la culoare;

limitarea efortului fizic în aer liber și folosirea spațiilor răcoroase.

Respectați recomandările specialiștilor și aveți grijă de persoanele vulnerabile din jurul dumneavoastră.