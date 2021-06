Azi, 25 iunie, începând cu ora 09:00, deputatul USR PLUS Brian Cristian, proaspăt ales în funcția de președinte al filialei locale USR PLUS Baia Mare, a convocat reprezentanții mass-mediei locale la o conferință presă organizată pe Câmpia Tineretului.

În cadrul conferinței de presă, președintele USR PLUS Baia Mare a prezentat componența Biroului Local, următorii pași și obiectivele filialei locale:

“Mi-am propus să construiesc o filială puternică și stabilă la Baia Mare și sunt încântat să îi am alături de mine pe Radu Trufan, Florin Barbur, Claudiu Mare, Ovidiu Ofrim, Măndița Baias, Horia Buhan, Margareta Petruț, Clopotaru Iulian, Leontin Pop, Mihai Verdeș, Florin Pintilie, Tudor Marta, Cosmin Poruțiu și Weisenbacher Vasile.”

Prezentarea Biroului Local USR PLUS Baia Mare

Brian Cristian, președinte – 31 ani, deputat, voluntarul anului 2019 în Maramureș.

Absolvent al Facultății de Istorie și filosofie din cadrul UBB, deține și un Masterat de Comunicare politică. A urmat programul Tehnologii, sisteme şi aplicaţii pentru eActivităţi în domeniul eBusiness, de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Activist civic și antreprenor, este membru al Partidului Liberate, Unitate si Solidaritate in Baia Mare din 2019.

Mare Claudiu-Pavel – 43 ani, medic primar chirurg, în domeniul public la Spitalul Județean Baia Mare și în domeniul privat la Centrul medical Medhelp. Președintele Comunității reunite PLUS Baia Mare.

Ofrim Ovidiu – 53 de ani, inginer automatizări si calculatoare, antreprenor firmă comerț și servicii auto, brokeraj asigurări. Este căsătorit, soția inginer-profesor, 2 copii, un băiat, student anul 6 medicina, fiica, clasa a XII-a la V. Lucaciu. Membru USR din 2016.

Buhan Horia – 43 de ani, căsătorit și tată a doi copii. Lucrează de peste 12 ani în domeniul managementului turistic la Turist Șuior. A intrat în politică în 2019, odată cu apariția PLUS. A făcut parte din Biroul Județean PLUS, iar în prezent este consilier în Consiliul Local Baia Mare.

Clopotaru Ioan Iulian – 46 ani, absolvent colegiul Gheorghe Șincai Baia Mare, a urmat cursurile Universității Babeș Bolyai Cluj Napoca, actualmente administrator al câtorva societăți comerciale cu puncte de lucru în mai multe orașe din țară. Înainte de a începe antreprenoriatul, a lucrat în vânzări, ultimul job avut fiind de manager regional de vânzări la Tymbark Maspex, unde a coordonat o echipă de vânzări de aproximativ 100 oameni. PLUS este primul partid politic din care a făcut parte.

Petruț Margareta – economist, masterat în dezvoltarea afacerilor, antreprenor cu o vechime de 30 de ani, a intrat în Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate în 2019, iar în campania alegerilor locale din 2020 a coordonat activitatea de fundraising.

Pop Leontin – 54 ani, profesor, presedinte ONG sport, antreprenor. Din 2019 membru USR Baia Mare. Odată cu adeziunea sa, a adus in USR: Notorietate, Experiență și Verticalitate.

Verdeș Mihai – 39 de ani, antreprenor, căsătorit. Declară că prezența sa în biroul local al USR Plus Baia Mare are ca scop creșterea organizației, consolidarea transparenței și a democrației interne deoarece doar în acest fel USR PLUS va fi un partener pe termen lung pentru societatea românească.

Pintilie Florin – 45 ani, căsătorit, 2 copii. A crescut într-o familie mare la țară, 4 copii la părinți, cu principii morale solide, tata preot iar mama învățătoare. După o carieră de 19 ani în multinaționale, în prezent este antreprenor.

Baias Măndița – profesor de fizică la Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” și Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare. Absolventă a facultății de Chimie Fizică din Iași și a unor specializări postuniversitare în Informatică aplicată și programare din Cluj Napoca și de robotică în Belgia. Implicarea în politică a început odată cu înființarea PLUS și domeniul de interes este cel al politicilor publice pentru educație fiind membră a Comisiei Naționale de Politici Publice pentru Educație. Consideră că noua echipă USR PLUS va propune soluții viabile pentru creșterea nivelului de trai a cetățenilor orașului Baia Mare.

Marta Tudor – 33 ani, antreprenor, organizator de evenimente sportive. Specializat în Administrarea afacerilor și fost sportiv de performanță cu o carieră de 20 de ani în handbal. A făcut pasul spre politică în 2019 devenind membru al partidului PLUS.

Poruțiu Cosmin – 47 ani, absolvent de Stiințe Economice, licențiat în Administrarea afacerii.

Activitatea profesională s-a desfășurat exclusiv în mediul privat. După mai bine de 20 de ani de muncă în corporații multinationale, unde a făcut parte din Boardul decizional la nivel național, în ultimii 3 ani a dezvoltat propriul business pe plan local. Membru în Grupul de inițiativă Județean și apoi Biroul Județean PLUS.

Weisenbacher Vasile – 57 ani, de profesie inginer preparator minier, cu o experiență de 30 ani în industria grea, în minerit și prelucrarea minereurilor. Pe parcursul carierei, pe lângă meseria de bază, a câștigat expertiză în diverse alte domenii, cum ar fi: lucrări de investiții, managementul proiectelor, managementul mediului, urbanism, managementul firmei și buget. S-a alăturat Uniunii Salvați România în anul 2017, după ce participase la protestele împotriva corupției și mutilării legilor justiției.

Barbur Florin – 43 ani, psiholog, psihoterapeut, consilier școlar la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională. A fost implicat de la bun început în comunitatea RO100 Baia Mare în 2018, iar apoi a făcut parte din Grupul de Inițiativă Județeană PLUS. De la înființarea filialei județene în iulie 2019 este președinte al filialei PLUS Maramureș.

Trufan Radu – 43 ani, de profesie economist, vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș. Căsătorit, 2 copii – o fetiță de 12 ani și un băiat de 18 ani.

Membru fondator al USR Maramureș, reprezentat extindere al partidului, postură din care a pus bazele rețelei teritoriale de filiale a partidului Uniunea Salvați România.

“Vom duce filiala USR PLUS Baia Mare mai aproape de oameni”

În încheierea prezentării membrilor din conducerea filialei municipale, deputatul Brian Cristian a punctat: ”Entuziasmul, empatia, dorința de implicare și experiența profesională a fiecărui membru din Biroul Local USR PLUS Baia Mare sunt calități care vor duce filiala mai aproape de oameni. Am toată încrederea că, alături de ei, vom putea reseta modalitatea în care se face politică la nivel local și că vom găsi pârghii și proiecte comune în beneficiul cetățenilor”.