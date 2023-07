Urbea Food Fest, unul dintre cele mai apreciate evenimente de street food, ajunge în Piața Revoluției din Baia Mare, în perioada 7-9 iulie. Locuitorii orașului se vor putea delecta cu cele mai apreciate preparate de street food, show-uri culinare și de flair bartending, ateliere de creație pentru copii și concursuri pentru întreaga familie.

Urbea Food Fest propune participanților la eveniment o selecție din cele mai apreciate preparate de street food, din bucătării precum cea grecească, italiană, cubaneză, mexicană și multe altele, diversitatea culinară fiind unul dintre obiectivele festivalului.

Totodată, un alt punct de atracție al festivalului este reprezentat de show-urile culinare susținute de doi dintre cei mai apreciați chefi români: Chef Alex Cirțu și Chef Bogdan Alexandrescu – Dexter. Cei doi își vor etala talentele gastronomice și vor crea preparate spectaculoase în fața publicului entuziast. De asemenea, festivalul va găzdui un show incendiar de flair bartending susținut de cel mai titrat barman român, Narcis Dulgheriu, premiat la nivel internațional în cadrul competițiilor de profil. Cu mișcări spectaculoase și îndemânare desăvârșită, Narcis va fascina publicul cu abilitățile sale în arta preparării cocktailurilor.Urbea Food Fest este un festival dedicat întregii familii, astfel încât cei mici se vor putea bucura de o mulțime de activități distractive și educative: Ateliere de gătit susținute de chef Ioana Bogdan, ateliere Art & Craft, ateliere de pictură, ateliere de construcții și multe altele.

„Urbea Food Fest este un eveniment care își propune să aducă laolaltă comunitatea, să încurajeze participanții să experimenteze noi activități și preparate apreciate la nivel internațional. Am selectat pentru eveniment unele dintre cele mai bune foodtruck-uri din România și, totodată, am gândit activități potrivite pentru toate vârstele. Ajungem pentru prima dată în Baia Mare, însă ne dorim ca Urbea Food Fest să devină un eveniment etalon pentru oraș, pe care să-l repetăm în fiecare an. Astfel, de la mic la mare, îi așteptăm cu brațele deschise pe participanți,” anunță Florin Maxim, fondator Urbea Food Fest.

Festivalul va avea loc între 7 și 9 iulie, în intervalul orar 10:00 – 23:00 și este organizat de Asociația pentru Promovarea Industriei Ospitalității. Evenimentul este susținut de Birra Moretti, Coca-Cola, Schweppes, Bulldog și Delaco. Totodată, Kiss FM este partenerul media al festivalului.

Pentru mai multe informații și noutăți, puteți accesa pagina de Facebook Urbea

Food FestCONCURS – CÂȘTIGĂ 5 BURGERI

Lansăm un concurs pentru toți cei care participă între 7 și 9 iulie la Urbea Food Fest – Piața Revoluției, Baia Mare.

Finalizează cei 4 pași simpli de mai jos și intră automat în tragerea la sorți prin care poți câștiga 5 burgeri la alegere din partea Loburgers.Cum poți participa și câștiga?

Dă like paginii Urbea Food Fest pentru a nu rata cele mai recente noutăți cu privire la evenimentele pe care le pregătim.

Dă like paginii Loburgers pentru a fi la curent cu toate locurile unde poți testa delicioșii lor burgeri.

Etichetează 5 prieteni în secțiunea de comentarii a acestei postări, invitându-i să vină alături de tine la Urbea Food Fest.

Distribuie această postare pe pagina ta pentru a împărtăși bucuria și a oferi tuturor șansa de a participa la concurs.

Data limită pentru participare este sâmbătă, 8 iulie, ora 23:59.

Anunțarea câștigătorului și ridicarea premiului:

Câștigătorul va fi ales duminică, 9 iulie, și anunțat pe pagina noastră de Facebook. Premiul constă în 5 burgeri delicioși.

Câștigătorul va putea ridica premiul duminică, 9 iulie, în timpul Urbea Food Fest Baia Mare. (între orele 10:00 – 23:00).

Mult succes tuturor participanților!

Între 7 și 9 iulie, capitala experiențelor urbane se mută la Baia Mare.