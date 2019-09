Poliţiştii din Sighetu Marmaţiei au întocmit aseară dosar penal şi continuă cercetările, după ce au constatat patru infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice.

Cercetările efectuate până în acest moment de poliţişti au relevat că un tânăr de 30 ani, din Sighetu Marmației, i-a încredințat unui sighetean de 37 de ani un ATV neînmatriculat/neînregistrat, pentru a-l conduce pe drumurile publice, respectiv pe strada Mocăniței din municipiu, deși știa că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie și se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Bărbatul care a condus ATV-ul a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un gard din lemn. Acesta a fost testat cu aparatul etilotestul, rezultatul fiind de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal şi se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat, conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere, conducerea sub influența băuturilor alcoolice și încredințarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care știe că nu posedă permis de conducere și sub influența băuturilor alcoolice.

foto arhivă