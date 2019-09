Membrii Guvernului şi-au asumat promisiunea de a construi spitale regionale, dar acum declară că Statul român nu își poate permite să aloce un miliard de euro pentru acestea. Premierul a declarat că cele trei spitale regionale vor fi construite pe următoarea proiecție bugetară. Încă o promisiune neonorată pe lângă atâtea altele! Este deja o obişnuinţă pentru guvernanţi să promită şi apoi să uite. Cele 8 spitale regionale şi unul gigant după modelul AKH din Austria au fost angajate de psd încă din campania electorală din anul 2016.



După patru ani au rămas doar promisiuni, hârtii prăfuite, speranţe năruite ale românilor şi niciun răspuns concret la întrebările legitime ale românilor. Milioane de pacienţi români aşteaptă o îmbunătăţire a sistemului medical, reabilitări ale spitalelor sinistre subordonate Ministerului Sănătăţii. Programul de guvernare şi Politicile de Sănătate cu care s-a făcut campanie sunt o înjosire şi umilinţă la adresa românilor!

Oportunişti, liderii PSD şi-au făcut un obicei din a promite, din a-şi face imagine pe suferinţa bolnavilor români, dar promisiunile lor n-au devenit realitate.

Din cele 8 spitale regionale propuse au mai rămas 3 şi cel mai optimist termen de finalizare pentru acestea, în cazul în care vor primi finanţare, este anul 2024. La timp pentru o nouă serie de promisiuni de campanie!

Miniştrii aflaţi vremelnic la putere nu sunt capabili să se țină de cuvânt și să construiască cele 3 spitale regionale de la Cluj-Napoca, Craiova și Iași. Guvernul a ignorat aproape toate șansele oferite pe bani europeni şi proiecte majore de infrastructură atât în domeniul sănătății cât și în cel de transport rutier au rămas fără finanţare.

Ministrul de la Sănătate a pozat în vara acestui an alături de vicepreședintele Băncii Europene de Investiții când a fost obţinut acordul de asistență tehnică pentru implementarea proiectelor spitalelor regionale. Sfaturi vom primi de la experții BEI, dar banii necesari pentru cele trei spitale de unde îi va obţine ministrul Sănătăţii? Construirea acestor spitale înseamnă noi oportunități pentru cei care locuiesc în cele trei zone ale țării. Înseamnă noi locuri de muncă pentru viitorii absolvenți ai Facutăților de Medicină. Doar așa mai putem opri plecarea în străinătate a viitorilor medici.

Românilor le-au ajuns de patru ani minciunile guvernanţilor! Românii nu mai pot fi păcăliți la infinit cu promisiuni neonorate! Nu este greu de înțeles că sistemul medical din România are nevoie urgentă de îmbunătățiri. Are nevoie de orice ajutor care i se poate oferi, deoarece ne confruntăm cu o subfinanţare cronică. Avem cea mai mare rată a infecțiilor intraspitalicești, cea mai mare rată a mortalității infantile, dar și mortalitate cauzată de bolile cardiovasculare și cancer. Ministrul ştie toate aceste lucruri, dar preferă să le ignore în fiecare zi, considerând că sunt mai importante apariţiile media lacrimogene, inspecţiile şi ameninţările la adresa personalului sanitar care-şi face treaba aşa cum poate în condiţiile date.

Dr. Viorica Cherecheș, Deputat PNL