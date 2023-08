​​​​​​​O mamă tânără s-a aruncat împreună cu cei doi copii ai săi de la etajul al doilea al motelului în care s-a cazat, azi-noapte, în Botoşani.

Băiețelul de 2 ani a murit, iar fratele lui, de 3 ani, a fost transportat în stare gravă, la spitalul Sfânta Maria din Iaşi. Înainte de tragedie, femeia, în vârstă de 23 de ani, i-a trimis soțului un mesaj text pe telefon.

Polițiștii care se ocupă de caz cred că ea a premeditat totul. „Scenele cumplite au avut loc la puțin timp după miezul nopții. Femeia închiriase o cameră la motelul din Botoșani. Recepționerul a fost martor la întreaga tragedie”, a transmis corespondentul Antena 3 CNN, Andreea Borboros.

După doar câteva minute din momentul în care au intrat în cameră, femeia și-a aruncat copiii de la etaj, povestește recepționerul.

„Am văzut ceva, ca un cearșaf, și erau, de fapt, copiii”, a declarat el. În urma impactului, băiatul de 2 ani a murit pe loc, iar cel de-al doilea se luptă să supraviețuiască. Mama ucigașă a vrut să sară, și ea, de la etaj, dar a fost imobilizată de echipele de intervenție.

Femeia a povestit ulterior că în timp ce copii dormeau, i-ar fi luat în brațe și ar fi sărit cu ei pe geam. În fața ferestrei, însă, este un pervaz. După ce a sărit, tânăra a rămas agățată de acest pervaz, însă pe copii i-a scăpat pe betonul de dedesubt.

La fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție, o ambulanță dar și un negociator. Negociatorul este cel care a vorbit cu ea, în timp ce în cameră s-a strecurat un ofițer de pompieri.

Momentele tensionate fost surprinse în exclusivitate de jurnaliștii Antena 3 CNN. Femeia, ținută strâns de doi pompieri după ce a fost scoasă din cameră, a repetat continuu: „N-am vrut să le fac nimic rău! N-am vrut să le fac nimic rău!”.

Momentul tensionat al negocierii cu mama ucigașă i-a dat timp să acționeze ofițerului de pompieri care a împiedicat-o să se sinucidă.

„Văd ca îi iubești după felul în care plângi. Dă-mi voie să vorbim pe scară. Nu mă voi apropia, îmi dai voie să mă urc, să vorbim?”, i s-a adresat negociatorul femeii aflată într-o stare de mare confuzie emoțională.

„Era foarte agitată, repeta obsesiv ‘Ce am făcut, îmi pare rău, nu vreau sa ajung la pușcărie, nu vreau să creadă lumea că sunt criminală'”, avea să povestească el ulterior.

În timp ce negociatorul discuta cu femeia, ofițerul de pompieri s-a strecurat în spatele ei și a imobilizat-o.

„Am deschis ușa, am îndepărtat tot mobilierul din cameră, am îndepărtat perdeaua, geamul, și am așteptat semnalul”, a spus, la rândul său, ofițerul de pompieri care a imobilizat-o pe femeie.

Soțul femeii confirmă că a primit un mesaj de la ea, cu puțin timp înainte de tragedie. „Ultima data mi-a trimis mesaj la ora 23:30. Mi-a scris ceva nasol și mi-a zis adio. Am încercat să o sun, dar nu răspundea”, a declarat el.

„Mulțumesc că m-ai făcut să fac ceea ce nu voiam. Sper să fii fericit acum că ai scapăt de noi și nu mai trebuie să ne trimiți bani, că am înțeles că asta era marea ta problemă. Cel mai rău îmi pare pentru copii, că ei nu au nicio vină. Dar nu îi pot lăsa așa, ai nimănui. Nimeni nu o să îi iubească. Sper să fii fericit fără noi. Adio!”, este un fragment din mesajul transmis de mama ucigașă către soțul său.

Femeia a fost dusă la secția de psihiatrie a spitalului Mavromati din Botoșani iar autoritățile au deschis o anchetă.

Femeia care a sărit cu copiii săi pe geamul unui motel din Botoșani este la începutul instalării unei forme de schizofrenie. Este concluzia psihologului criminalist Tudorel Butoi, pe baza informațiilor disponibile până în acest moment despre acest caz.