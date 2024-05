Luna iunie aduce în prim-plan Festivalul „Pintea Viteazul”! Identificat cu Maramureșul, Grigore Pintea a fost un vestit haiduc, rămas în istorie pentru faptele sale de curaj și dibăcie, fiind o sursă necontenită de inspirație, legende și povești.

În zilele noastre, aproape că nu este maramureșean care să nu fi auzit de haiducul Pintea, aspect care demonstrează actualitatea semnificației faptelor sale și simbolisticii transpusă din neam în neam, până în zilele noastre!

Importanța semnificației este dată și de entitățile care-i poartă numele vestitului haiduc, entități care sunt organizatoare a acestui festival. Este vorba de: Inspectoratul de Jandarmi Județean Pintea Viteazul, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere – Filiala „Pintea Viteazul” Maramureș, Liga Studenților ”Pintea Viteazul” Baia Mare, care alături de Asociația Pentru Dezvoltarea Maramureșului au pregătit o serie de evenimente și activități interesante.

Astfel, în data de 14 iunie 2024, de la ora 11:00 , Aula Centrului Universitar Nord din Baia Mare găzduiește Conferința: „Am fost și-om fi”, în care istorici, profesori universitari și etnologi vor vorbi despre ce a reprezentat Pintea pentru Maramureș și simbolistica lui din ziua de astăzi.

Înainte de conferință, cu sprijinul deosebit oferit de Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, toți elevii claselor 5-8 din Maramureș vor putea să participe la un concurs de eseuri/picturi/desene/poezii despre Pintea Viteazul. Cele mai bune lucrări fiind premiate chiar în cadrul conferinței!

Cu o seară înainte de conferință, pe data de 13 iunie 2024, în Campusul Centrului Universitar Nord din Baia Mare se va face proiecția filmului „Pintea". Intrarea fiind liberă!

Cea de-a patra activitate are în vedere o vizită tematică pentru câștigătorii concursului școlar, dar și pentru alți doritori. Împreună vom ajunge la principalele obiective turistice din județ care sunt legate de Pintea.

Partenerii festivalului sunt: Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Organizația de Management a Destinației Maramureș și MândrIE Maramureșeană.

Ziua aleasă pentru conferința științifică „Am fost și-om fi” are o semnificație importantă pentru tradițiile și valorile culturale maramureșene. În data de 14 iunie 2024, debutează cea de-a X-a ediție de MândrIE Maramureșeană, un eveniment finanțat exclusiv din fonduri private, organizat de un grup de tineri, dedicat transmiterii, asimilării și valorificării culturii maramureșene în vederea păstrării și conservării tradițiilor, obiceiurilor și simbolisticii maramureșene, dar și promovării Maramureșului din punct de vedere turistic.

„Organizăm Festivalul „Pintea Viteazul”! Aproape oriunde mergi în acest județ, întâlnești ceva referitor la Pintea! Avem un simbol incredibil pe care nu știm să-l valorificăm! Ideea a fost creionată înainte de anii pandemiei, dar este implementată abia acum! Am considerat că fiind vorba de Pintea Viteazul, trebuie ca toate entitățile care-i poartă numele să fie angrenate în acest proiect și m-am bucurat de susținerea tuturor! Vreau să le mulțumesc partenerilor pentru implicare și încetul cu încetul, ediție de ediție, dorim ca acest festival să ajungă un simbol de identificare a Maramureșului și maramureșenilor! La final vreau să vă invit la activitățile propuse de noi și să vă amintesc faptul că: „Doară Pintea n-o muritu, numa un pic s-o hodinitu!” – Andrei Buda, coorganizatorul Festivalului Pintea Viteazul.