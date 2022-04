Cazinourile si jocurile de noroc sunt doua dintre cele mai interesante surse de inspiratie pentru creatorii de filme. Numeroase productii cinematografice contin scene care se petrec in lumea fascinanta a salilor de jocuri, iar actori celebri au dat viata personajelor pasionate de pariuri, ruleta, sau alte jocuri de noroc.

Azi, din ce in ce mai multi jucatori pasionati de gambling participa la jocuri de noroc in mod virtual, in diferite cazinouri online. Unii dintre ei nici nu au pasit vreodata intr-un cazino real, ci au inceput sa joace fiind inspirati de atmosfera din filme, unde apar aparate de sloturi sau mese de ruleta sau blackjack.

În acest articol iti voi prezenta 5 dintre cele mai grozave filme inspirate de jocuri de noroc din toate timpurile, pe care merita cu siguranta sa le vizionezi.

5. Jocul lui Molly (2017)

Molly a spus in film o replica ce a ramas celebra, definind exact ce gandeste un jucator : „Stii ce te face sa te simti bine daca pierzi? Sa castigi ”. Filmul „Jocul lui Molly” se bazeaza pe povestea adevarata a lui Molly Bloom, fosta schioare de clasa mondiala, care a suferit mai multe rani care i-au pus capat in scurt timp carierei profesionale la schi. Luandu-si un an liber inainte de a se inscrie la facultatea de drept, Molly se implica in jocuri de poker underground din Los Angeles.

In timp ce conduce jocurile ca dealer, ea invata rapid tot ce este de stiut despre poker si alte jocuri de casino si isi creeaza propriul „joc al lui Molly”, care atrage multe nume celebre.

Desigur, actiunea nu se opreste aici, filmul aduce mai multe intorsaturi de situatie, o intriga interesanta, care implica membri bogati ai mafiei ruse, precum si urmariri din partea FBI. Molly te va uimi cu cele mai exclusiviste povesti despre poker, dezvaluind cum functioneaza totul in lumea cazinourilor.

4. Casino Royale (2006)



Cand te gandesti la orice film Bond, te gandesti la entuziasm, aventura si lux. Casino Royale este tipic pentru povestile fascinante cu celebrul spion britanic.

Filmul este unul din cele mai cunoscute din seria Bond, contine multe scene filmate in cazino si te va tine in suspans pana la sfarsit. James Bond (interpretat de Daniel Craig) primeste misiunea de a falimenta un periculos finantator terorist Le Chiffre (jucat de Mads Mikkelsen) intr-un joc de poker.

Aici il putem vedea pe faimosul spion intr-un rol ingenios, jucand intr-un turneu de Texas Hold ‘Em la Casino Royale din Muntenegru. Acest film este poate cel mai apreciat din seria James Bond. Actiunea captivanta a filmului te va conduce intr-o experienta memorabila, cu jocuri de cazinou pline de fior si aventura.

3. Casino (1995)

Acest film a demonstrat inca o data talentul artistic urias si priceperea impecabila ca regizor a marelui Martin Scorsese. Filmul infatiseaza perfect viata intr-un hotel cazinou din Las Vegas, plin de vizitatori obisnuiti, care joaca jocurile lor preferate si incepatori care incearca sa inteleaga cum functioneaza aparatele de slot.

Atmosfera foarte realista este motivul pentru care filmul a fost un succes de box office la nivel mondial. Actorii celebri premiati sunt un alt motiv important pentru a viziona acest film. Sam „Ace” Rothstein (interpretat de Robert De Niro) conduce Cazinoul Tangiers detinut de mafia din Chicago.

Cu un prieten vechi, Nicky Santoro (jucat de Joe Pesci) si sotia sa, Ginger McKenna (interpretata Sharon Stone), el conduce o afacere riscanta, plina de neprevazut. Scenele jocurilor de poker si ruleta sunt pasionante si va invita intr-o atmosfera tipica de cazino.

2. Ocean’s Eleven (2001)

Poate este o surpriza pentru multi fani ai acestui film foarte indragit ca actiunea acestui jaf grozav a fost inspirat de un film bine cunoscut din anii 1960 despre aventurile din cazinourile din Las Vegas. Oricum, daca nu ai vazut Ocean’s Eleven din 2001, ar trebui sa fie in fruntea listei tale de filme inspirate de jocurile de noroc.

Zece indivizi, condusi de un fost condamnat – Danny Ocean (interpretat de fermecatorul George Clooney) planuiesc un jaf urias, in trei cazinouri diferite.

Spre deosebire de exemplele anterioare de filme, aceasta productie are o nota mai comica, concentrandu-se pe strategia fiecarui furt, precum si pe modul in care fiecare persoana va contribui la acest scop.

Avand in vedere ca Ocean’s Eleven a avut un succes atat de mare la box office, regizorul Steven Soderbergh a mai facut trei continuari mai tarziu. Unul din filmele cele mai reusite din seria Ocean este Ocean’s Eight – un film despre jafuri cu o echipa formata doar din femei frumoase.

1. Rounders (1998)



Un student la drept din New York, Mike McDermott (frumuselul Matt Damon) este, de asemenea, si un un jucator de poker priceput si isi incearca norocul in lumea subterana a pokerului. Din pacate, pierderea a tot ce are intr-o singura mana ii da viata peste cap.

Incercand sa plateasca datoria sa si a prietenului sau din copilarie, Mike se implica in probleme grave, care il pot costa viata. Acest film este renumit pentru scena finala in care joaca cu un jucator experimentat, Teddy „KGB” (John Malkovich).

Odata cu boom-ul cazinourilor de la inceputul anilor 2000, ia avant jocul de Texas Hold ‘em, iar acest film castiga popularitate pe masura ce trece timpul.

Toate aceste filme despre cazinouri, si multe altele, te pot convinge sa te alaturi lumii atractive a jocurilor de noroc. Daca nu ai ocazia sa joci la mesele dintr-un cazino real, vei fi incantat de secventele de joc din aceste productii cinematografice celebre.