Atacantul norvegian Erling Haaland de la Borussia Dortmund este unul dintre cei mai curtați fotbaliști ai momentului. Marile cluburi ale Europei sunt interesate de el, în timp ce Borussia Dortmund încearcă să-l determine să își prelungească înțelegerea.

Manchester City, Real Madrid și PSG sunt printre echipele care au manifestat cel mai mare interes pentru transferul lui Haaland. FC Barcelona și Manchester United au încercat și ele să îl transfere, dar au făcut un pas în spate.

Norvegianul reușește să uimească lumea fotbalului prin golurile numeroase pe care le marchează în Bundesliga, astfel că nu e de mirare că marile echipe ale lumii l-au ofertat pentru a-l transfera din vară.

Dacă ne uităm pe cote pariuri speciale de la operatorul online 888sport putem observa că Manchester City este favorită să-l aibă semnat pe Haaland de la 1 septembrie 2022. Cota formației lui Pep Guardiola este 1.60. În schimb, Real Madrid are cota 3.50, PSG are cota 5.00, FC Barcelona are 7.50, la fel ca Manchester United. În schimb, cota ca el să rămână la Borussia Dortmund este 10.00.

Manchester City i-a făcut o ofertă concretă

Conform informațiilor din presa britanică, Manchester City i-a făcut o ofertă concretă atacantului norvegian. Salariul propus ar fi de 29 de milioane de euro pe an. Totuși, Haaland ar fi dorit 35 de milioane de euro pe an, însă părțile pot ajunge la un acord, City fiind favorită să îl transfere.

De altfel, președintele formației Borussia Dortmund, Hans-Jachim Watzke, a anunțat recent că nemții nu pot concura cu ofertele făcute de Manchester City.

”În acest moment nu știm nimic concret nici din partea lui Haaland, nici din partea unui club. Noi nu putem concura din punct de vedere financiar dacă Manchester City se va decide să îi facă o ofertă. Dacă Haaland va pleca, vom găsi un alt talent și vom forma un alt star. Trebuie să avem grijă să păstrăm vedetele pe care le avem în Bundesliga, lucru dificil având în vedere presiunea financiară imensă care vine din Anglia”, a spus Watzke pentru Bild.

Haaland s-a interesat cum e la Real Madrid

Atacantul nordic este un obiectiv clar și pentru Real Madrid, care îl dorește în atac alături de Kylian Mbappe de la PSG. Presa a scris intens despre interesul președintelui Florentino Perez pentru cei doi. De altfel, se pare că în cazul lui Mbappe există și un acord verbal între părți.

Haaland a afirmat în trecut că și-ar dori să joace în La Liga și chiar s-a interesat cum este viața la Real Madrid într-un dialog cu fostul mijlocaș al „galacticilor”, Odegaard.

„Suntem prieteni buni, deci am vorbit despre mai multe lucruri, printre care și cum a fost când eram acolo. Da, am vorbit despre asta, dar nu a fost nimic special”, a afirmat Odegaard pentru Metro.

Totuși, pare greu de crezut că Real Madrid va reuși să-i transfere în aceeași vară pe Mbappe și Haaland, efortul financiar fiind unul considerabil chiar și pentru un gigant din acest sport.

FC Barcelona s-a retras din cursa pentru transferul lui Haaland

Presa internațională a scris pe larg și despre interesul pe care FC Barcelona l-ar avea pentru Haaland, însă șefii grupării de pe Camp Nou au anunțat că se retrag din cursa pentru acest transfer. Motivul ar fi legat de pretențiile financiare prea mari ale jucătorului.

„Haaland ori Mbappe la Barcelona? Am aflat despre condițiile acestor două tranzacții. Nu am accepta niciodată să cheltuim acele cifre, clar nu. Îi văd pe amândoi foarte departe de Barcelona”, a declarat președintele Joan Laporta.

De altfel, inclusiv antrenorul FC Barcelona, Xavi, a afirmat că nu își dorește să își imagineze cum ar arăta echipa cu Haaland și Mbappe.

”Acestea sunt ipoteze. Ar fi grozav pentru campionat dacă vor ajunge, desigur, dar acum trebuie să-i antrenez pe Ansu, Pedri și Busquets”, a declarat Xavi Hernandez.

Haaland, printre marii absenți de la Cupa Mondială din 2022

Dacă la nivel de club se descurcă excelent și are o medie de un gol meci, lucrurile nu stau la fel pentru Haaland și la echipa națională. De altfel, el a fost inclus de Transfermarkt într-o echipă ideală a jucătorilor cei mai buni care ratează Cupa Mondială din 2022.

Aceasta arată astfel: Oblak / Donnarumma – Florenzi, Skriniar, Bastoni/Lindelof, Alaba – Barella/Verratti, Kessie/Jorginho – Salah, Odegaard, Luis Diaz/Mahrez – Haaland/Ibrahimovic.

Alți fotbaliști de top care vor absenta de la Cupa Mondială din acest an: Bonucci, Insigne, Immobile, Berardi, Chiesa (Italia), Forsberg, Kulusevski, Ibrahimovic și Isak (Suedia), Osimhen (Nigeria), Bailly, Kessie, Pepe, Haller, Zaha (Coasta de Fildeș), Pjanic, Dzeko (Bosnia), Schick (Cehia), Aubameyang (Gabon), Rodriguez (Columbia), Vidal, Sanchez (Chile), Calhanoglu (Turcia), Naby Keita (Guineea), Cengiz Under (Turcia)