“Cine n-a trăit, măcar odată-n viață, experiența unui șantier? Cine nu și-a dat, măcar odată-n față, cu bidineaua ? Cine nu s-a lovit cu ciocanul peste degete și cu tesla prin părțile mai sensibile ? Cine n-a auzit de Dorel și letala sa echipă, de ferestre montate în loc de uși, de schele care dau sechele, de pereți prin care Ana ar trece fără grețuri, de zugrăveli care te fac alb ca varul, de termopanem et circenses, etc, etc, etc.”, aceasta este invitaţia lansată de reprezentanţii Teatrului Municipal Baia Mare la spectacolul “Şantier”, cea mai nouă producţie a teatrului băimărean, cu gaguri, songuri și coregrafii la înălțime

Premiera are loc duminică, 28 aprilie, începând cu ora 19.00, în sala mare (cu publicul pe scenă). Regia artistică și dramaturgia sunt semnate de Victor Olăhuț, iar scenografia de Mihai Vălu.

Cu: Alex Macavei, Andrei Han, George Pop, Mircea Gligor, Alin Albu, Rodica Pașca, Dan Cordea, Vasile Pop, Petru Damșa.

Din păcate biletele pentru premieră a spectacolului programat pentru duminică, 28 aprilie, s-au epuizat. Următoarele reprezentaţii: miercuri, 8 mai, ora 19.00, sala mare (cu publicul pe scenă), joi, 23 mai, ora 19.00, în Piața Cetății.