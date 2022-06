Recent, cazinourile cu dealer live au devenit foarte populare, datorită progresului tehnologic non-stop și, prin urmare, interesului în creștere pentru tot ce este digital. Acesta este motivul pentru care jocurile de noroc online în zilele noastre sunt o formă comună de divertisment, oferind jucătorilor o experiență de joc complet nouă, care nu poate fi găsită în cazinourile fizice. Dacă îți place acest tip de casinouri, poți accesa https://icecasino.com/ro pentru a primi o doză de adrenalină.

Jucătorii se pot juca din confortul casei lor sau din mers, pot folosi dispozitive mobile sau ecrane TV mari fie pentru a se juca oriunde și oricând doresc, fie să se relaxeze și să se cufunde complet în procesul de joc – fără a vorbi despre alte caracteristici caracteristice doar cazinourilor pe internet. .

Acesta este momentul în care un operator de cazinou online se confruntă cu necesitatea de a alege între una sau alta soluție de gaming, pentru a se potrivi nevoilor clienților săi cele mai bune, sau numeroase soluții, pentru a acoperi un public mai larg. Și aici intră în joc furnizorii de gaming.

Evolution

Furnizorul stabil al anului EGR Live Casino, Evolution poate fi numit pe bună dreptate lider – cel puțin datorită faptului că acest furnizor a fost onorat pe primul loc în această categorie din 2010 până în 2017.

Totuși, povestea succesului Evolution a început mai devreme. Compania a fost fondată în 2006 în Suedia, la început colaborând cu alți operatori. Cu toate acestea, peste trei ani, a fost deschis primul lor studio în Riga, Letonia. Acum, capitalizarea sa de piață este egală cu 1,6 miliarde EUR.

Evolution oferă o mare varietate de jocuri clasice și inovatoare (inclusiv versiuni diferite de Blackjack, Ruletă și Baccarat), datorită cărora se potrivesc diferite grupuri de jucători. Compania oferă cea mai largă selecție de mese (peste 500 de mese până la sfârșitul anului 2022) – inclusiv opțiunea de mese de marcă și o gamă impresionantă de dealeri (aproximativ 3000), inclusiv vorbitori nativi de engleză, franceză, suedeză, turcă, rusă, daneză, Dealeri greci și italieni. Sesiunile live sunt transmise din studiouri ultramoderne la o calitate video excelentă.

NetEnt

NetEnt este un furnizor celebru care produce atât jocuri de slot de ultimă generație, cât și jocuri live de clasă mondială în HD.

Fondată în 1996 la Stockholm, acum capitalizarea de piață a companiei este de peste 1 miliard EUR, așa cum este prevăzut în raportul anual al Netent din 2016. Veniturile companiei au crescut cu 28,5% din 2015 până în 2016 și continuă să crească în fiecare an.

De fapt, este considerat cel mai bun furnizor de sloturi, furnizând lunar pieței cu jocuri noi, licențiând titluri celebre precum Aliens, Scarface și South Park și obținând premii prestigioase, inclusiv premii la EGR 2016.

Aceste cifre diferă în anii următori deoarece, Evolution a achiziționat NetEnt în anul 2021. Deși NetEnt este o parte a imperiului Evolution, acesta își păstrează statutul de grand în lumea de jocuri de noroc.

În ceea ce privește soluția Live Casino NetEnt, aceasta este dezvoltată în colaborare cu jucători reali pentru a asigura o experiență de vârf pentru jucători. Soluția de cazinou live prezintă următoarele puncte cheie:

vizează 22 de naţionalităţi;

prezintă grafică și sunete impecabile;

tehnologia Chroma Key asigură integrarea fără probleme a produselor în mediile de cazinou ale operatorilor;

acceptă atât modurile peisaj, cât și modul portret;

oferă instrumente de achiziție și reținere a jucătorilor.

BetGames

Principala distincție a BetGames față de alți furnizori de jocuri este gama sa de jocuri. Acest furnizor din Lituania oferă astfel de jocuri non-standard cu reguli variabile de pariere precum Dice, Lucky 5, Bet on Poker, Bet on Baccarat, Wheel of Fortune, War of Bets, Lucky 7, Lucky 6 și Dice Duel.

Compania a fost înființată în 2012 și a devenit o întreprindere cu peste 100 de profesioniști în 5 ani. BetGames își oferă acum serviciile în 30 de țări din întreaga lume, în principal în Europa de Est și Africa. Parțial, succesul lor se bazează pe faptul că BetGames acordă o atenție deosebită dealerilor lor, care sunt profesioniști de top, cu experiență la fiecare nivel.

Alegând conținutul pe care îl produce acest furnizor, vă puteți aștepta la transmisiuni live la fiecare 3 – 5 minute, la un „efect multi-table” și la configurații personale.

Lucky Streak

Lucky Streak este încă un dealer de cazinou live de lux, fondat în 2014. Studioul lor este situat în Riga, Letonia, de unde sunt transmise în flux ruleta europeană, baccarat și blackjack.

Calitatea streamingului este asigurată prin utilizarea celor mai noi tehnologii web și a componentelor premium de streaming video.

În afară de aceasta, Lucky Streak oferă sloturi, jocuri cu cote fixe și jocuri de cărți. Luptând mereu pentru ce este mai bun și fiind gestionat de experți în comportament online, Lucky Streak oferă o interfață superbă, funcții de gamification și diferite opțiuni de pariuri.

Ezugi

Ezugi este un furnizor de top care oferă jocuri de cazino live transmise în flux la calitate înaltă din studiouri de lux. Orientat pe piețele europene, sud-americane și asiatice, în prezent, acest furnizor oferă servicii în limbile engleză și spaniolă. Mândria sa sunt caracteristicile sale interactive. De exemplu, jucătorii pot comunica între ei în timpul jocului, pot posta postări pe Facebook sau pot juca mai multe jocuri simultan.

Jocurile de cazino live oferite de Ezugi’s sunt următoarele: Blackjack, Baccarat, Ruletă, Loterie, jocuri RNG și mini-jocuri.

Trebuie să menționăm faptul că, la fel ca NetEnt, Ezugi a fost cumpărat de conglomeratul Evolution, ceea ce a dus ca venitele să fie comasate. Acum, Ezugi este o parte a companiei Evolution și unul dintre cele mai importante brand-uri ale sale.