Simona Halep s-a calificat în premieră în finala turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al anului, joi, după ce a învins-o în penultimul act pe ucraineanca Elina Svitolina cu 6-1, 6-3.

Halep (27 ani), numărul şapte mondial, a reuşit un meci formidabil şi va disputa prima sa finală la All England Club, după ce în 2014 juca semifinala. În finala de sâmbătă, Halep o va înfrunta pe câştigătoarea dintre americanca Serrena Williams, finalista de anul trecut, şi cehoaica Barbora Strycova.

Meciul cu Svitolina (24 ani, 8 WTA), aflată la prima semifinală de Grand Slam din carieră, a început sub nota echilibrului, cu două ghemuri care au durat fiecare zece minute, ambele fiind câştigate de Halep. Ucraineanca a replicat în ghemul al treilea cu un break la zero, în urma unor erori ale Simonei, dar după aceea, constănţeanca a jucat aproape perfect, cu agresivitate, construind cu răbdare punctele şi lovind decisiv de fiecare dată când a avut oportunitatea. Halep a încheiat primul act cu 6-1, după ce a fructificat a şasea sa minge de set.

În actul secund, s-a mers cu serviciul până la 3-3 (Halep a avut trei ghemuri perfecte), când românca a forţat şi a reuşit break-ul. Lucrurile au continuat pe făgaşul normal, iar Halep a câştigat ghemul la serviciu, iar apoi a încheiat cu un break, după o oră şi 12 minute.

Fiecare jucătoare a avut câte un as, Halep a comis 3 duble greşeli, dar a avut un procentaj excelent la primul serviciu, 74% (47% Svitolina), ucraineanca fiind uşor superioară la al doilea (47%-44%).

La capitolul mingi direct câştigătoare, Halep a avut 26, iar Svitolina 10, în timp ce la erori neforţate raportul a fost egal, 16-16. Svitolina a alergat mai mult în acest meci decât Halep (2.224 m, faţă de 2.065 m), ceea ce este relevant în legătură cu felul în care românca a condus ostilităţile.

Halep, care anul trecut se oprea în turul al treilea la Londra, şi-a asigurat un cec de 1.175.000 lire sterline şi 1.300 de puncte WTA.

Simona Halep are acum 5-4 în meciurile directe cu Svitolina, în faţa căreia a mai obţinut victorii în 2013 la Sofia (Turneul Campioanelor II, cu 6-1, 6-1), în 2014 în Fed Cup (6-3, 7-5), în 2017 în sferturi la Roland Garros (3-6, 7-6, 6-0) şi anul acesta la Doha în semifinale (6-3, 3-6, 6-4). Ucraineanca s-a impus de trei ori în 2017, în finală la Roma (4-6, 7-5, 6-1), în semifinale la Toronto (6-1, 6-1) şi în Turneul Campioanelor de la Singapore (6-3, 6-4), precum şi în 2018, în finală la Roma (6-0, 6-4).

„E o senzaţie uimitoare, mă simt foarte bine, dar sunt emoţionată. E unul dintre cele mai bune momente din viaţa mea. Vreau să mă bucur de tenis, sunt fericită că am ajuns în finală. N-a fost chiar atât de uşor pe cât o arată scorul, am avut game-uri lungi. E mereu dificil contra ei, dar cred că am stat bine din punct de vedere tactic”, a spus Simona Halep, joi, după meciul cu Svitolina, la Eurosport.

În ceea ce priveşte finala, Simona a spus: „Am mai multă experienţă (n.r. – faţă de semifinala din 2014, pierdută cu Genie Bouchard), sunt pozitivă pe teren, nu mai renunţ. Am învăţat foarte multe lucruri. Încerc să fiu cea mai bună versiune a mea, să dau totul, să lupt. Nu contează cu cine va fi finala, joc pe terenul central de la Wimbledon şi nu pot cere mai mult”.