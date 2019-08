Svetlana Kuzneţova revine într-o finală în circuitul feminin, după ce sâmbătă a reuşit a treia victorie consecutivă în faţa unei jucătoare din Top 10, la Cincinnati. Rusoaica în vârstă de 34 de ani a învins-o cu 6-2, 6-4 pe Ashleigh Barty, într-un meci în care australianca jucase şi pentru revenirea pe prima poziţie în clasamentul mondial.

Kuzneţova a avut nevoie de doar 68 de minute pentru a tranşa duelul din semifinale cu Barty. Australianca luase startul perfect, câştigând primele două game-uri ale partidei, însă experimentata rusoaică a răspuns cu serie de opt game-uri adjudecate graţie unui joc irezistibil, fiind practic intangibilă la serviciu după accidentul din game-ul inaugural pe lansare, nemaicedând decât şapte puncte în game-urile proprii, fără ca Barty să mai ajungă la minge de break până la final de meci. Cu un joc presărat cu 27 de greşeli neforţate, în nota generală a evoluţiei din această săptămână (Barty trecuse de Kontaveit, în optimi, după ce comisese 51 greşeli neforţate), Ashleigh nu a putut compensa cu cele 13 lovituri câştigătoare, în faţa unui forehand dezlănţuit al rusoaicei.

În consecinţă, Naomi Osaka va păstra prima poziţie în clasamentul WTA la finalul turneului de la Cincinnati, astfel încât lista capilor de serie pentru US Open va arăta astfel: 1. Osaka, 2. Barty, 3. Pliskova, 4. Halep, 5. Svitolina, 6. Kvitova, 7. Bertens, 8. Serena Williams.

Interesant este că Svetlana Kuzneţova a decis, practic, de una singură lupta pentru #1, rusoaica învingându-le în meciuri consecutive pe cele două jucătoare aflate pe urmele lui Naomi Osaka.

Aflată la limita Top 200 la startul dublei din seria Premier 5, Rogers Cup – Cincinnati, Svetlana Kuzneţova a evoluat aproape perfect pe terenurile cu hard din Ohio, iar după victorii la Sloane Stephens, Karolina Pliskova şi Ashleigh Barty are asigurată urcarea până pe locul 62 WTA. Fost număr 2 mondial, Kuznețova este una dntre cele 24 de jucătoare care au câștigat US Open în era open, se anunţă un pion important chiar şi pentru întrecerea de la New York, o adversară de evitat în primul tur. Kuzneţova jucase ultima dată o finală la Washington, în 2018, acolo unde a şi câştigat trofeul.