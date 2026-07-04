Municipiul Baia Mare anunță că, în perioada 6 iulie – 30 septembrie, circulația rutieră va fi închisă pe strada Vasile Lucaciu, pe tronsonul cuprins între străzile Ceahlăului și Monetăriei, ca urmare a unor lucrări de infrastructură.

Restricția a fost solicitată de SC DIMEX 2000 COMPANY SRL, care va executa lucrări de săpătură deschisă la adâncimi cuprinse între 3,5 și 5 metri, pe o lungime totală de aproximativ 400 de metri, precum și lucrări transversale pentru realizarea racordurilor, pe încă aproximativ 400 de metri.

Pe durata lucrărilor, circulația rutieră va fi deviată pe următoarele trasee:

Simion Bărnuțiu – Olarilor – Vasile Lucaciu;

Vasile Lucaciu – Monetăriei – Podul Viilor.

Autoritățile le recomandă șoferilor să respecte semnalizarea rutieră temporară și să își planifice din timp deplasările pentru a evita întârzierile în trafic.