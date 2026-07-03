La data de 2 iulie a.c., în intervalul orar 09.00-13.00, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Groși împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român Maramureș, au desfășurat o acțiune pe D.N.18B, în localitatea Groși.

Acțiunea a vizat reducerea cauzelor generatoare de evenimente rutiere cu consecințe grave, produse pe fondul defecțiunilor tehnice ale autovehiculelor.

Astfel, au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale în cuantum de aproximativ 8.000 de lei, atât pentru alte abateri la regimul rutier, cât și în cazul vehiculelor care prezentau defecțiuni tehnice.

De asemenea, polițiștii au reținut un permis de conducere și un certificat de înmatriculare.

Astfel de acțiuni vor fi organizate și în perioada următoare, polițiștii rutieri urmărind creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulație.