Poiana Botizii va găzdui, în perioada 18-19 iulie, cea de-a V-a ediție a Târgului Țărinii, un eveniment dedicat tradițiilor, gastronomiei și folclorului autentic din Maramureș. Organizat de Familia Pașca, târgul promite două zile pline de muzică, concursuri și activități pentru toate vârstele.

Deschiderea oficială va avea loc sâmbătă, de la ora 16:00, iar programul va continua duminică, începând cu ora 13:00. Invitatul special al acestei ediții este Bianca Boțișan.

Vizitatorii vor putea participa la concursuri spectaculoase, precum trasul tractorului și tăiatul cu fierăstrăul, iar cei mici se vor bucura de topogane și activități de pictură pe față. Atmosfera va fi completată de mâncare tradițională, discotecă în aer liber și un impresionant foc de tabără.

Pe scenă vor urca numeroși artiști, printre care Nicolae Petriman, Ionel Filip, Gașpar Adrian, Georgiana Buda, Alexandra Pașca, Daria Bachmatchi, Dana Chira, Gabriela Ungur, Lorand Szabo și Alexandra Bârsan, care vor întreține buna dispoziție pe parcursul celor două zile.

Organizatorii îi invită pe toți iubitorii de tradiții și folclor să ia parte la eveniment și să descopere farmecul satului maramureșean într-o atmosferă autentică și plină de voie bună.