Deja mi-e silă să citesc presa și fac această precizare din postura de jurnalist. De aici pornesc incursiunea de astăzi! M-am săturat de ce văd în presa maramureșeană! Nu are rost să-mi vorbesc de rău colegii, nici pe cei de redacție, nici de la alte instituții din brează, dar pentru unii dacă nu e șoc și groază, nu e nimic. Ori alții au doar comunicate din tiparul neo-ceaușist cu miresme din sfera fantasmagoricului. Făcând un mic rezumat al presei maramureșene, zic doar atât: suntem slabi, pe alocuri, deosebit de slabi! Unii colegi mai prezintă câte un material documentat, nepărtinitor, respectând principiile jurnalistice și cu valoare socială, dar rar, tare rar și din acest motiv societatea nu mai este capabilă să înțeleagă importanța deosebită pe care ar trebui s-o aibă instituția presei! Nici nu tare mai avem de la cine învăța!

Iar acum să trecem la ceva concret: Atât redacția noastră, cât și alți colegi din presă au prezentat faptul că: joi, 17 august, ac, la 17:00, Poliția Municipiului Baia Mare a fost sesizată prin apel 112 despre faptul că, pe terasa unui local din municipiu, strada Piața Libertății, s-ar fi produs un scandal.

Nu contează nici localul, nici persoanele implicate, nici modul în care s-a făcut intervenția. Singurul aspect important are în vedere faptul că incidentul s-a lăsat cu reținerea pentru 24 de ore a doi bărbați. Motivul prezentat de autorități și transmis de presă are în vedere tulburarea ordinii și liniștii publice. De sancțiuni contravenționale nici nu mai are rost să pomenim. Zicem doar atât: suma totală este de 7 000 de lei.

Fără o memorie de elefant, noi, cei din breasla jurnaliștilor, dar și simplii cetățeni, își aduc aminte că abia a trecut jumătate de an de la „disputa verbală” în care a fost implicat senatorul Țâgârlaș. Atunci, Inspectoratului de Poliție a Județului Maramureș i-a trebuit 2 zile să se autosesizeze, chiar dacă în presă s-a dezbătut subiectul și IPJ-ului i s-a cerut să intervină și să prezinte un punct de vedere chiar în seara respectivă.

Revenind mai aproape de prezent, joi seara, pe terasa respectivă au fost suficiente persoane. Atât cei prezenți, cât și publicul larg, pot trage o singură concluzie: dacă nu ești senator, o simplă „altercație verbală” te trimite la închisoare! Dar cine are curajul să zică lucrurilor pe nume?

În scandal în care a fost implicat Țâgârlaș n-a fost nimeni reținut, nici măcar anchetat, iar după imagini este lesne de înțeles că nu a fost doar „o altercație verbală! Așa se face IPJ-ul Maramureș de rușine, apărând toți politrucii bătăuși și arestând persoanele simple. Să nu uităm că sunt plătiți din banii noștri. V-am prezentat specific că nu e bine cum acționați, nu doar o dată. Se pare că degeaba. Urmează iar să vă dați corigențele. Nu zicem ca cine deoarece știți voi prea bine!

Bătaia ca bătaia, dar să nu uităm că domnilor de la IPJ le-a trebuit o săptămână să intervină în cazul „PASARELA” de la Târgu Lăpuș, acolo unde un Drum Național a fost blocat fără aviz…totul pe banii și timpul nostru.

Nu doar noi ca breaslă suntem slabi, ci și societatea în care trăim este mai slabă și nepăsătoare ca niciodată. Mai marii statului, fie la nivel central, județean sau local, își doresc să aibă o societate civilă slabă că așa suntem mai ușor de condus. Ei în mare parte sunt aceiași de 20, poate 25 de ani, doar că sigur mai bogați. Noi însă ne-am mai schimbat. Suntem mai puțini și din păcate, mai ușor de manipulat și condus. Altfel, nu-mi explic faptul ca indivizii nu mai sunt capabili să emită păreri și să aibă pretenții de la cei pe care i-au votat. Nu mai sunt în stare să raționalizeze și să vadă realitatea fără obturații sau nuanțe. Pentru ei e bine că instituția statului face diferențe clare între un cetățean simplu și un senator, pentru ei e bine că se blochează un drum național fără aviz sau că se cimentează un copac! Să mai punctăm și de cele întâmplate la podul de la Lăpușel? (Probabil nu mai are nici un rost…) Pentru aceștia e bine oricum, ba chiar există voci care laudă acțiunile și se bucură că „se face ceva”, indiferent de modul de acțiune. Așa că, din păcate, atât unii colegi din presă, cât și destui cetățeni au devenit la fel ca acei câini nemâncați de-o săptămână. Atunci când primesc vizita stăpânului și o bucată de pâine, se bucură, dau din coadă și speră că vor primi și un covrig (tot în coadă.)

În timp ce alții acumulează frustrări sociale și le canalizează cum consideră ei mai bine. Așa crește AUR-ul și să nu vă mirați că ajunge către 50 % și o să execute pe toți lingăii de clanțe de pe la partide și pupincuriștii din presă asertivă!

La o adică, nici cum nu e bine. Nici una din direcții nu este potrivită. Suntem un stat pierdut! Suntem ca acel copac căruia i s-a turnat ciment la rădăcină. Iar apropo de vederea de ansamblu, acum nu e vorba că nu mai vedem pădurea de copaci, ci de ciment. Un ciment al ipocriziei și incompetenței politicienilor și instituțiilor statului nostru muribund!

Andrei BUDA