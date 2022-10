Poveste fără sfârșit în cazul conflictului în care au fost implicați mai mulți membrii PNL Maramureș, printre care și Președintele Comisiei Juridice din Senatul României, senatorul Cristian Tâșârlaș.

După ce duminică anunța public faptul că: „Precizez că nu am fost implicat în nicio altercație fizică la evenimentul la care am participat alături de mai mulți prieteni. A fost o altercație verbală provocată de două persoane aflate în stare avansată de ebrietate care, ulterior altercației, au părăsit evenimentul la care mă aflam. Țin să subliniez că nu am inițiat altercația verbală cu cele două persoane aflate în stare de ebrietate și că nu a existat nicio ripostă agresivă, fizică sau verbală, din partea mea.”

Acum domnul senator s-a trezit din beție și după ce a văzut filmările pentru care ar fi făcut orice să nu fie publicate, filmări în care se vede clar cum ia bătaie, și-a pregătit povestea ca să iasă bine pentru domnia lui.

Într-o declarație dată în această seară pentru Observator News, senatorul anunță: „Am fost agresat de două persoane pe care nu le cunosc, care erau în stare avansată de ebrietate. Nu am fost lovit efectiv, ci doar împins și atâta tot. S-a terminat foarte repede acest incident care este penibil.”

-Domnule senator, la cât de amețit erați, probabil nu vă mai aduceți aminte că dumneavoastră ați provocat scandalul. Ba mai mult, acum îi amenințați pe cei doi agresori cu „miliția” peste care sunteți stăpân, de loviri și alte violențe.

-Bravo, domnule! Mă rog, peiorativ zic: domnule. Ești mincinos, încrezut și îngâmfat cum nu s-a mai văzut și din mare smardoi, acum faci pe victima. Dar pe noi nu ne mai minți. IPJ Maramureș nu a avut nici o reacție până ce au apărut imaginile în spațiul public și până când am făcut presiuni asupra lor, v-am precizat legătura deosebită între IPJ și PNL Maramureș. (Detalii aici!)

Ne întrebăm dacă tot a fost agresat așa cum precizează acum, de ce nu a sesizat atunci poliția, așa cum era normal? Și încă ceva, de colegul tău care l-a lovit pe acel cetățean, ce ai de spus? Voi loviți și apoi tot voi vă plângeți! Mai atașăm și clipurile video să vă convingeți și voi cine are dreptate:

E simplu răspunsul și îl oferim tot noi: Spera că va reuși să închidă gura și ochii tuturor, de la ospătarii de la eveniment, la invitați și inclusiv presă.

Presă pe care înainte de a vedea clipurile domnul senator o amenința cu procese în instanță.

-Bossulică, ai fost aproape, dar departe!

Andrei Buda