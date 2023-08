Fostul premier Victor Ponta a fost numit vineri consilier onorific al prim-ministrului Marcel Ciolacu în domeniul relațiilor economice internaționale.

Vineri seara a apărut în Monitorul Oficial numirea fostului premier Victor Ponta în funcția de consilier onorific al actualului prim-ministru, Marcel Ciolacu.

Președintele PRO România îl va consilia pe actualul premier și președinte PSD, Marcel Ciolacu în domeniul relațiilor economice internaționale.

Activitatea lui Victor Ponta în cadrul Guvernului este neremunerată.

Victor Ponta a fost premier al României în perioada mai 2012 – noiembrie 2015, dar și președinte PSD între 2010 și 2015

Fostul premier Victor Ponta a condus Guvernul din 7 mai 2012 până la demisia sa în 4 noiembrie 2015.

Guvernul Ponta a fost susținut de către Uniunea Social Liberală, formată din alianța de centru-stânga (compusă din PSD și UNPR) și alianța de centru-dreapta, adică PNL și Partidul Conservator, după alegerile legislative din 2012.

Ponta a fost premier PSD, dar a demisionat în 2015 în urma protestelor masive provocate de tragedia din clubul Colectiv, soldată cu peste 60 de morți.

El a fost ulterior exclus din partid în 2017, după ce PSD a retras sprijinul politic premierului de atunci, Sorin Grindeanu, care a refuzat să demisioneze și l-a numit pe Ponta șef al Secretariatului General al Guvernului.

Victor Ponta: „Atâta timp cât domnul Ciolacu, în calitatea sa de premier al României, își dorește să colaborăm în acest domeniu, sunt onorat și foarte deschis să lucrăm împreună”

Contactat de DC News pentru a comenta noua numire în funcție, Victor Ponta s-a declarat onorat și deschis să lucreze cu Marcel Ciolacu:

„În perioada in care am fost premier am învățat și am avut rezultate importante pentru România în domeniul relațiilor economice interne și internaționale! În ultimii ani, am avut ocazia să lucrez în zona economică privată și să completez cunoștințele în domeniu din ambele părți – public și privat, intern și internațional.