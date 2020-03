Prin declararea stării de urgență, președintele american va deschide ușa acordării mai multor ajutoare federale pentru combaterea bolii, din fondurile alocate în caz de catastrofă.

Trump a cerut spitalelor să-şi activeze planurile de pregătire pentru situaţii de urgenţă. Până în prezent, în SUA, s-au confirmat 1.832 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.

US President Donald Trump declares national emergency to help handle the growing outbreak of coronavirus https://t.co/OG1hhn3JJb

