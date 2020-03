Încă 4 cazuri de infectare cu noul coronavirus, numărul la nivel național ajungand la 86.

Caz 83 Barbat, 32 ani din Timișoara, venit din Italia in 12.03, aflat în carantină, confirmat în 13.03.

Caz 84 Femeie, 41 ani, din Timișoara, venită din Italia în 12.03, aflată în carantină, confirmată in 13.03.

Caz 85 Femeie, 33 ani, venită din Italia in 11.03, aflată în carantină la Lugoj, confirmată in 13.03.

Caz 86 Bărbat, 36 de ani, venit din Italia în 11.03 , aflat în carantină în Lugoj, confirmat in 13.03.