Sorina Pintea, fost ministru al Sănătății în Guvernul PSD și manager al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare a fost prezentă la conferința de presă organizată la sediul PSD Maramureș unde a subliniat faptul că este membru al Partidului Social-Democrat și este mândră de acest lucru, dar înainte de toate este maramureșeancă și este româncă.

”Ar fi de spus foarte multe, este o perioadă dificilă, o perioadă de campanie electorală, dar din păcate o campanie care nu face cinste nimănui. Pentru că se spun atât de multe lucruri grave, atât de multe lucruri care atentează la democrația greu câștigată de poporul nostru încât cred că am făcut foarte mulți pași înapoi. Discutăm acum despre zona de sănătate pe care o cunosc foarte bine și pe care pot să o comentez și observ că deja se aud plângeri referitoare la <greaua moștenire>. Transmit însă PNL și ministrului Sănătății din Guvernul Orban că un sistem de sănătate viabil se adresează pacienților acolo unde aceștia au nevoie. Așa că, dacă nu ne pricepem, ar fi bine să mai luăm niște acte normative, să mai studiem, să citim, să vedem ce se întâmplă și abia apoi să emitem păreri. Ne sperie dacă apare cineva în spațiul public și face o afirmație referitoare la activitatea noastră dar, repet, este important să cunoaștem foarte bine nevoile sistemului de sănătate pe care îl gestionăm. Pe de altă parte, este destul de dificil să preiei conducerea unei țări după un program de guvernare care, din punctul meu de vedere, ca și fost ministru în Guvernul PSD, a funcționat în proporție de 70 – 80%. Pe partea de sănătate lucrurile sunt foarte clare: salarii majorate, aparatură medicală, pregătirea profesională a personalului pentru a putea utiliza această aparatură, iar anul viitor urma să fie anul programelor naționale de sănătate și a dezvoltării serviciilor medicale pe care România le poate oferi pacienților, respectiv o cronologie foarte clară, pe criterii de eficiență: trebuie să îi dăm pacientului ce are nevoie și unde are nevoie”, a precizat fostul ministrul al Sănătății, Sorina Pintea.

Managerul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare a declarat că este o onoare să fie alături de colegii săi, în sediul Partidului Social-Democrat Maramureș, în prezența presei, deoarece este membră a PSD și nu îi este rușine să o spună. ”În primul rând, însă, sunt româncă, iar membrii PSD nu fac deosebire între un pesedist, un penelist sau un userist, lucru care din păcate se accentuează foarte mult în ultima perioadă. Sunt româncă, sunt pesedistă și sunt mândră că am reușit în această perioadă de mandat să fac ceva pentru semenii mei. Voi face acest lucru în continuare pentru cei de aici și pentru cei din țară și privesc cu încredere și cu optimism spre viitor, pentru că românii au știut întotdeauna să aleagă și au înțeles extrem de clar cum stau lucrurile. Este o diferență între a vorbi pentru a minți și a face ceea ce trebuie pentru cei care chiar au nevoie”, a încheiat mesajul său Sorina Pintea, fost ministru al Sănătății în Guvernul Dăncilă.