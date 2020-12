O femeie care trăiește în Belgia a trăit un adevărat șoc după ce, urmărind pe internet imagini de la Spitalul din Reșița, l-a văzut pe tatăl ei printre pacienții ținuți goi pe holuri. Femeia spune că bătrânul, care între timp a murit, se dusese la spital pentru o problemă la picior și a fost diagnosticat cu coronavirus. Până acum, ea nu a știut în ce condiții fusese tratat tatăl său.

Elena Pelepcu: „Când am văzut în ce condiții sunt acolo eu tot am dat, am dat și când o dată mi-a apărut tata, că e ăla care stă pe coridor jos, dacă ați văzut imaginile, ăla este tata. Vai, când l-am văzut mi s-a oprit respirația pur și simplu nu am mai putut.”

Bărbatul de 77 de ani a mers la spital pentru o problemă la picior. A fost diagnosticat cu coronavirus și internat, însă modul în care a fost tratat iese abia acum la iveală.

Elena Pelepcu: „Atunci am fost la pământ, pur și simplu toată noaptea nu am dormit sunt epuizată.”

Conducerea spitalului spune că aceste imagini arată neputința sistemului sanitar și că în ele apar pacienți cu coronavirus, care au și probleme psihice. De ei se ocupă același personal medical de boli infecțioase care nu are pregătire pentru specializarea de psihiatrie.

Ioan Popa, primarul localității Reșița: „Toate ușile din spital erau deschise deși afară erau minus 4 grade și ce am găsit acolo era sub orice critică, deci nu există scuze, nu există scuze pentru actul medical și pentru modul în care se lucrează”.

Romeo Dunca, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin: „Situația este foarte gravă și nu se datorează practic unui singur fapt gândiți-vă că sunt 20 de milioane de euro datorii și Consiliul Județean nu are nicio posibilitate pentru că nu avem niciun ban disponibil pentru așa ceva.”

DSP Caraș Severin va face un control ca să vadă în ce condiții sunt îngrijiți pacienții. Autoritățile județene iau în calcul și demiterea din funcție a managerului.