„Am revenit în parohia Groșii Băii Mari, unde, de fapt, poposim în fiecare an pentru că avem hramul Mănăstirii „Învierea Domnului” Habra Groșii Băii Mari, o localitate cu istorie străveche, se face pomenire și există documente că această localitate ar fi început ca și organizare socială și sătească prin sec. XII-XIII. Numele localității vine de la pădurea care a existat în această zonă, cu stejari seculari, stejari foarte groși. De aici, numele localității Groși, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Biserica în care ne găsim a fost construită în urmă cu 145 de ani, pe la 1859, când s-a făcut Unirea Principatelor, a început, și s-a terminat în 1879. Au fost mai multe biserici în această localitate, două de lemn, care au ars, și aceasta de zid, care are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Sunt necesare restaurări substanțiale, deoarece în 2016 am pornit proiectul eparhial „Nici o biserică parohială fără pictură integrală”. Atunci am dat îndrumare pentru reorganizarea Sfintelor Altare, deoarece Sfintele Mese, Sfânta Masă, prestolul, era supradimensionat, ocupa jumătate de Sfântul Altar și erau atât de multe lucruri care nu-și aveau locul în Sfântul Altar. De la reorganizarea altarelor am pornit și s-au făcut peste o sută de restaurări. Cu pictura a fost mai greu, pentru că e mai costisitoare, dar nu prea exista pictură. Când au ctitorit bisericile, le-au zugrăvit, au făcut câteva scene și așa au rămas. Bisericile și Biserica Ortodoxă are erminia ei și rânduia la ei. Trebuie să fim înconjurați de toți Sfinții lui Dumnezeu, începând cu Maica Domnului, cu Sfinții Apostoli, cu Sfinții Prorocie, toți Sfinții Lui Dumnezeu și să fie Biserica cea mai frumoasă construcție dintr-o localitate. Nu trebuie să existe o casă în care locuiesc oamenii mai frumoasă decât casa lui Dumnezeu. În 2019 credincioșii, care sunt peste 1.000-1.200, și care se înmulțesc, pentru că este localitate în vecinătatea municipiului Baia Mare și foarte mulți își construiesc, preferă să-și construiască case în vecinătatea orașului, nu mai ne place să stăm în blocurile acelea de pe vremea comunismului, cenușii și lipsite de confort și își construiesc case în localitățile din împrejurimi, așa că numărul locuitorilor crește și va crește în continuare. Și iată, am hotărât, i-am îndemnat de mai multe ori ca să gândească posibilitatea restaurării bisericii integral. Ori unele biserici care sunt monument istoric este foarte greu să faci restaurări integrale, pentru că există niște condiționări în legislație, care nu permit să faci restaurări așa cum s-ar cuveni să fie bisericile. Și atunci, Părintele Ovidiu Spătar, actualul paroh, care a venit în parohie în 2022, după Părintele Claudiu Pop, care a păstorit aproape 10 ani și care a construit capela de cimitir foarte frumoasă cu elemente maramureșene, Părintele Ovidiu Spătar, împreună cu Consiliul Parohial, domnul primar face parte din Consiliul Parohial, primarul localității, împreună cu credincioșii, au hotărât să își asume o nouă responsabilitate. Și este, cred, ceea ce vrea și Dumnezeu. La ceea ce ne-au lăsat generațiile trecute, să lăsăm și noi ceva, nu doar că prețuim și iubim moștenirea pe care ne-au lăsat-o înaintașii și trebuie să o și sporim, să o păstrăm, să o întreținem, dar să și sporim patrimoniul bisericii, că este singura avere pe care o are poporul român și care nu se privatizează. Singura avere. Tot ce are Biserică este a poporului român. Nu e a preotului, nu e a episcopului, nu e a clerului, este a poporului român. Cu cât îmbogățim patrimoniul bisericii, cu atât este mai bogată țara și comunitățile. Tot aici s-a reînviat și mănăstirea Habra Groși care a fost pornită ca ctitorie de Părintele Coltan, Ioan Coltan, care a păstorit aici peste trei decenii și care și el a făcut lucrări importante la biserică. Au fost multe etape în viața bisericii. Biserica este o construcție vie și ea se degradează, trebuie să o întreținem mereu. Ca și omul la bătrânețe, are nevoie de îngrijire mai multă, de căldură, de iubire, de medicație. Așa sunt și bisericile vechi. Cheltuiești uneori foarte mult cu întreținerea. Este uneori mai bine să faci o biserică nouă decât să o restaurezi pe cea veche, dar și cea veche trebuie îngrijită și iubită. Părintele Ioan Coltan a cerut Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Justinian să repornească, să reînvie ceea ce a fost odată, pe vremea lui Mihai Viteazul, la 1600, Mănăstirea Habru sau Habra de la Groși Baia Mare. În 1996 am pus piatră de temelie. Au venit măicuțele Iustiniana și Serafima și astăzi Mănăstirea Habra este un așezământ de mare frumusețe arhitecturală și de multă importanță spiritual-culturală pentru localitatea și pentru, de ce nu, pentru Baia Mare și Episcopia Maramureșului și Sătmarului. Deci, am pus piatră de temelie astăzi pentru o nouă biserică. S-a făcut proiectul, un proiect neoromânesc, foarte frumos, cu trei turnuri. S-a hotărât așezarea bisericii într-un spațiu foarte vizibil și la șoseaua cea mai importantă din localitate. Localitatea este extrem de importantă, cu oameni prosperi, buni gospodari, muncitori harnici și darnici, ceea ce însemnează că vor reuși să construiască biserica în cel puțin mult cinci ani. Sperăm cel mult cinci ani și să se bucure că au lăsat generației care vine ceea ce este necesar și anume o biserică, o ctitorie pentru veșnicie. Slavă lui Dumnezeu pentru toate și Îl rugăm pe Dumnezeu să ajute pe Părintele Ovidiu, pe Consiliul Parohial, pe domnul primar, care este creștin, să sprijine și să ne bucurăm toți, la un moment dat, nici eu să nu fiu prea bătrân, nici ei să nu aștepte prea mult, să ne bucurăm de evenimentul sfințirii și acelei biserici. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”