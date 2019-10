Marţi, 1 octombrie, când Biserica Ortodoxă prăznuieşte Acoperământul Maicii Domnului, Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, a oficiat, din încredinţarea Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, Sfânta Liturghie de hram la Mănăstirea Rohiţa din Protopopiatul Lăpuş, în fruntea unui sobor de 45 de preoţi şi diaconi.

Sfânta Liturghie Arnhierească

Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarh mănăstiresc şi stareţul Mănăstirii Rohia, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul Lăpuşului, Pr. Ioan Pop, proin-consilier eparhial admnistrativ, Pr. Ioan Ciceu, proin-protopop al Lăpuşului, Protos. Vasile Filip, stareţul Mănăstirii Rohiţa, Protos. Ioil Nicoară, stareţul Mănăstirii Dealu Mare, Ierom. Teofan Petruţ, duhovnicul acestei mănăstiri, Pr. Mihai Cornel Gheduţiu, secretar protopopesc, Pr. Ilarion Herţa, parohul credincioşilor din Boiereni, sat în hotarul căruia este situată mănăstirea, Pr. Bogdan Ciocotişan, parohul din Dumbrăviţa, Pr. Ioan Hojda din Rogoz, sat care a dat masa pentru cei câteva mii de credincioşi care au umplut curtea mănăstirii, Pr. Vasile Tuns din Brebeni, care au asigurat colacii de hram care s-au dat fiecărui credincios, preoţi din satele înconjurătoare şi de mai departe, din judeţele Cluj şi Bistrţa-Năsăud, de la Bucureşti chiar.

Oficiată în frumosul Altar de Vară al mănăstirii, lucrat în lemn, ca şi biserica cea nouă, de cunoscutul meşter Herentea din Ieud împreună cu fiul său, Sfânta Liturghie Arhierească a fost urmărită de cîteva mii de credincioşi, veniţi la mănăstire împreună cu preoţii lor.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Bizantin „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu.

Între credincioşi s-au aflat primarul Mitru Leşe al oraşului Tg. Lăpuş, de care aparţine satul Boiereni, Conf. Univ. Dr. Florian Roatiş vicepreşedinte al Fundaţiei „N. Steinhardt” şi Prof. Ioan Săcăleanu, întemeietorul acestei Fundaţiei, precum şi maici care s-au rugat împreună cu soborul: maicile stareţe Antonia Ţineghe, stavroforă, de la Mănăstirea „Sfânta Treime” Breaza, Protopopiatul Lăpuş, maica stareţă Maria Magdalena Drăguş, stavroforă, de la Mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului” Ruoaia, Lăpuşul Românesc, monahia Domeţiana Dan, egumena schitului „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” Izvoare, Protopopiatul Sighet.

Cuvântul de învăţătură

Un emoţionant cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul în faţa credincioşilor veniţi la hramul Mănăstirii Rohiţa din Ţara Lăpuşului, locaş sfânt, ctitorit după 1990 pe locul vechii mănăstiri distruse de generalul de tristă amintire Bukow.

„Mântuitorul Iisus Hristos a pregătit această frumoasă zi ca noi toţi, cei care, mânaţi de Duhul lui Dumnezeu, de drogostea şi iubirea pe care I-o arătăm Preacuratei Sale Maici, am lăsat toată grija cea lumească şi am venit la munte, la sfânta mănăstire, care este sub patronajul duhovnicesc al Preacuratei Maici a Domnului, a spus Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul. De aceea, mânaţi de credinţă, de dragoste şi de iubire sfântă şi curată, iată că s-a umplut curtea sfintei mănăstiri de fiii lui Dumnezeu, pentru că toţi câţi suntem aici şi toţi, care din binecuvântate pricini nu au reuşit să ajungă, întrucât este o zi de lucru de peste săptămână, toţi aceia şi noi toţi formăm Biserica Dumnezeului Celui Viu şi suntem fiii Maicii Domnului şi prietenii şi fraţii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Clipa în care v-aţi hotărât să veniţi aici la mănăstirea de la Valea Rohiţei a fost gândul şi lucrarea cea sfântă şi tainică a lui Dumnezeu, care v-a şoptit taina Duhului Sfânt în adâncul fiinţei dumneavoastră să mergeţi la Dumnezeu, la sfânta mănăstire, la locul unde se săvârşesc minuni, pentru că fiecare mănăstire este o casă a lui Dumnezeu, un loc al Duhului Sfânt, pentru că în fiecare zi, în fiecare sfântă mănăstire se săvârşeşte Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, se invocă Sfântul Duh să vină peste Sfintele Daruri şi astfel intrăm în comuniune cu Duhul lui Dumnezeu şi cu Dumnezeu cel Sfânt în Sfânta Treime. De aceea, sfintele mănăstiri dintotdeauna au fost, sunt şi vor fi vetre de foc nestins al credinţei”.

Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul s-a oprit apoi asupra pericopei evanghelice a duminicii, concluzionând asupra priorităţilor pe care trebuie să le avem în viaţă, dintre care pe primul loc trebuie să fie rugăciunea.

Distincţii

Două hirotesiri a făcut Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul: întru Arhimandrit a părintelui stareţ Vasile Filip, conform Hotărârii Sfântului Sinod din 19 iunie 2019, şi întru Protosinghel a părintelui Ieromonah Teofan Petruţ, la propunerea şi hotărârea chiriarhului locului, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Părintele stareţ Vasile Filip are 55 de ani, din care 35 de ani de monahism şi 30 de slujire clericală. A ctitorit Mănăstirea Rohiţa, cu hramurile „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” şi „Acoperământul Maicii Domnului”, unde are activităţi social-filantropice, organizează şcoli de vară cu tinerii din Transilvania, împreună cu Mănăstirea Rohia, cu care găzduieşte tabere de pictură, Zilele „Nicolae Steinhardt”, simpozioane şi mese rotunde etc. A preluat schitul în 1993, la propunerea Arhim. Iustin, pe atunci stareţ al Mănăstirii Rohia, devenind schit al acesteea, iar după câţiva ani mănăstire de sine stătătoare. Mănăstirea era departe de sat, la câţiva km, nu avea curent electric, apă curentă, nu erau clădiri, ci doar o bisericuţă modestă şi o Sfântă Cruce. Acum este un aşezământ monahal frumos, căutat de credincioşi şi cunoscut în ţară. În circa un an va fi asfaltat şi drumul spre acest sfânt locaş de închinare, din satul Boiereni până lângă biserica mănăstirii, prin grija primarului Mitru Leşe.

Părintele Teofan Petruţ slujeşte la Sfântul Altar al Mănăstirii Rohiţa de 26 de ani, din 1 octombrie 1993, când a fost hirotonit preot în aceeaşi zi cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, care a fost hirotonit atunci întru diacon.

Părintele exarh Arhim. Dr. Macarie Motogna a vorbit credincioşilor despre istoricul mănăstirii, subliniind că mănăstirile ridicate pe locul unor vechi aşezăminte monahale înfloresc pentru că rugăciunilor vieţuitorilor de azi li se adaugă rugăciunile foştilor monahi trecuţi în lumea veşniciei şi de acolo se roagă pentru fosta lor mănăstire şi adus mulţumirile tuturor celor care s-au jertfit în această zi de o frumuseţe rară, cum nu au mai fost la hramurile de pînă acum.

Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul a primit în dar o icoană a Maicii Domnului, pictată în cadrul taberelor de pictură care se organizează aici şi un metanier.