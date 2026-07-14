După mai bine de două decenii în care bancnotele euro au rămas aproape neschimbate, urmează o transformare istorică. Banca Centrală Europeană (BCE) pregătește o nouă generație de bancnote, cu un design complet diferit și elemente de securitate mult mai avansate. O bancnotă euro dispare pentru totdeauna. Toate celelalte își vor schimba aspectul, relatează Rador Radio România.

În același timp, una dintre cele mai cunoscute bancnote nu va mai reveni niciodată în circulație.

Banca Centrală Europeană a confirmat că viitoarea serie de bancnote va cuprinde doar șase cupiuri: 5, 10, 20, 50, 100 și 200 de euro.

Bancnota de 500 de euro, a cărei emitere a fost oprită încă din 2019, nu va fi reintrodusă.

Decizia a fost luată după ce autoritățile europene au apreciat că această cupiură era utilizată frecvent în activități ilegale, precum spălarea banilor și finanțarea criminalității organizate.

Totuși, cei care dețin bancnote de 500 de euro nu trebuie să își facă griji.

Acestea își păstrează valoarea integrală și vor putea fi folosite în continuare ca mijloc legal de plată sau schimbate oricând la băncile centrale din Eurosistem. BCE a precizat că nu există un termen-limită pentru schimbarea lor.

În paralel, BCE derulează cel mai amplu proiect de redesenare a bancnotelor euro de la introducerea monedei unice. Concursul european de design, lansat în 2025, a intrat în etapa în care designerii selectați pregătesc propunerile finale, iar decizia privind aspectul noilor bancnote este așteptată până la sfârșitul anului 2026.

După aceea va urma procesul de producție, astfel încât noile bancnote vor ajunge în circulație peste câțiva ani.

Au fost alese două teme principale. Prima pune accent pe cultura europeană și include personalități precum Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci și Bertha von Suttner.

A doua propune imagini inspirate din râurile și păsările Europei, alături de instituțiile europene, pentru a evidenția diversitatea naturală a continentului.

Noile bancnote nu vor aduce doar un aspect diferit. BCE anunță introducerea unor tehnologii moderne de protecție împotriva falsificării și a unor elemente care să permită identificarea mai ușoară a fiecărei cupiuri, inclusiv pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

Instituția subliniază că obiectivul este ca noile bancnote să fie printre cele mai sigure din lume și să reflecte mai bine identitatea comună a europenilor.

Potrivit Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor va alege designul final până la sfârșitul anului 2026, după consultarea publicului.

Abia după finalizarea procesului de producție și testare noile bancnote vor începe să înlocuiască treptat actuala serie, fără ca bancnotele aflate acum în circulație să își piardă valoarea.