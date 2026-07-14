ANM a ermis o ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN pentru intervalul 15 iulie, ora 12.00 – 15 iulie, ora 21.00. Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ.

Miercuri (15 iulie), în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.