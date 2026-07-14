Luni după-amiază, jucătoarele echipei de handbal feminin de la CS Minaur Baia Mare au avut prima întâlnire cu staff-ul tehnic și cel administrativ. Noul antrenor principal al echipei noastre, David Ginesta Montes le-a spus jucătoarelor ce își dorește de la ele, au avut loc și alte discuții, s-a prezentat programul echipei și amănunte legate de primele activități.

În zilele următoare va avea loc vizita medicală, apoi antrenamente pentru readaptarea la efort și, mai apoi, antrenamente din ce în ce mai tari, specifice jocului de handbal, plus jocuri amicale.

Pe 5 august este programat un prim amical, împotriva campioanei en-titre, Gloria Bistrița (în Baia Mare), după care urmează un turneu la Michalovce în perioada 7-9 august. Vine apoi un turneu la Bistrița între 14 și 16 august, alături de Gloria, Alba Fehervar și Corona Brașov, pentru ca ultimele meciuri de pregătire să aibă loc în Baia Mare, în intervalul 21-23 august, invitatele noastre fiind HC Zalău, Iuventa Michalovce și CSM Iași.

Campionatul Ligii Florilor va debuta ori la finalul lunii august ori la începutul lunii septembrie, Minaur urmând să joace primul meci în deplasare, cu SCM Râmnnicu Vâlcea.

„Cu date mai exacte vom reveni de îndată ce ele vor fi cunoscute. Momentan nu știm nici dacă Liga Florilor va avea 13 sau 14 echipe (se așteaptă confirmarea de la CSU Știința București)”, anunță reprezentanții clubului.