Actiune in desfasurare Salvamont Maramures. Turisti polonezi doi adulti cu doi copii cu o masina preparat pentru off road s-au ratacit pe drumul forestier dintre Bogdan Voda si Bocicoel.

Apelul a venit prin 112 turistii intrand in panica dupa ce s-au impotmolit in noroi si dupa ce au realizat ca in mod normal un drum pe care puteau sa il parcurga in max 30 min le-a luat in jur de 3 ore…iar acum nu mai stiu unde se afla exact…

In acest moment echipa Salvamont de prim raspuns de la formatia Viseu a plecat spre turistii rataciti.

Vom reveni cu amanunte….