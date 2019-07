Liderul PSD, Gabriel Zetea, prezent la semnarea contractului de execuție pentru eabilitarea bazinului descoperit de la Bazinul Olimpic ”Gheorghe Demeca” din cadrul Complexului Sportiv National ”Lascar Pana” din Baia Mare a vorbit deschis despre esecul partidului din care face parte la ultimele alegeri, dar a punctat și realizările pe plan local ale social-democraților.

„Am asistat azi la un moment important pentru Baia Mare. Semnarea contractului de executie si a ordinului de incepere pentru reabilitarea bazinului descoperit de la Bazinul Olimpic ”Gheorghe Demeca” din cadrul Complexului Sportiv National ”Lascar Pana”. Investitia de peste 3 milioane de lei este preconizata a fi finalizata in acest an. Este o noua promisiune, inca partial onorata, a PSD Maramures pentru maramureseni. Inainte acest pas au fost necesari altii si vreau sa le aduc aminte celor care critica azi (membri USR sau jurnalisti obscuri) ca anul trecut pe vremea asta bazele sportive din Baia Mare inca nici macar nu apartineau Ministerului.

Va aduc aminte dragi uituci :

1. In septembrie 2018 a fost finalizata procedura de trecere a bazelor de la Primaria Baia Mare catre Ministerul Tineretului si Sportului.

2. In octombrie 2018 s-a infiintat Complexul Sportiv National la Baia Mare.

3. In finalul anului 2018 s-a contractat si receptionat SF-ul pentru proiectul de reabilitare a bazinului. 4. La inceputul anului 2019 au inceput discutiile despre Legea Bugetului de Stat si mai ales despre bugetul Ministerului Tineretului si Sportului si aici vreau sa le multumesc pentru aportul esential domnilor Cosmin Butuza si Matei Calin.

5. In luna aprilie 2019 se aloca bugetul de investii pentru Minister si apoi pentru Complexul Sportiv National Baia Mare.

6. In luna mai 2019 demareaza procedura de achiziție publica.

7. In luna iulie 2019 se semneaza contractul de executie si ordinul de incepere a lucrarilor!

Toate aceste lucruri in mai putin de 1 an”, a spus Zetea.

Acesta a mai adăugat că numeroasele finanțări de care beneficiat Maramureșul în ultima perioadă i-au transformat în ”constructori”, dar acest lucru paote fi doar în beneficiul maramureșenilor.

„Sincere felicitari tuturor celor implicati! Am tot spus in ultima vreme ca membrii PSD au devenit mai mult constructori decat politicieni. La politica nu ne mai pricepem. Pierdem alegeri. Nu mai stim sa cream emotie. Dar la administratie suntem cei mai buni! Asta va promit dragi maramureseni, fapte nu promisiuni false politice ale celorlati!!!”, a mai punctat Zetea.