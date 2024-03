Se lansează Programele Rabla Clasic și Rabla Plus: câți bani se pot obține și criteriile de eligibilitate/ INFOGRAFIC

Ministerul Mediului lansează, marţi, Programele Rabla Clasic şi Rabla Plus. Persoanele fizice se pot adresa producătorilor validaţi, iar persoanele juridice pot încărca în aplicaţia informatică documentele necesare participării în cadrul celor două programe.

”Ghidurile de finanţare pentru Programele Rabla Clasic şi Rabla Plus au fost publicate în Monitorul Oficial al României. Astfel că, începând cu data de 19 martie 2024, ora 10:00, persoanele fizice se pot adresa producătorilor validaţi, în vederea îndeplinirii formalităţilor de înscriere în cadrul Programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus, iar persoanele juridice pot încărca în aplicaţia informatică documentele necesare participării în cadrul celor două programe”, anunţă Ministerul Mediului, într-un comunicat de presă.

Sursa citată a precizat că bugetul alocat Programului Rabla Clasic 2024 este de 300 de milioane de lei, iar pentru Programul Rabla Plus, bugetul alocat este de 1 miliard de lei.

”Aşa cum am anunţat, pentru Programul Rabla Plus avem, în 2024, un buget record, de 1 miliard de lei. Acest lucru subliniază că acordăm o importanţă deosebită finanţării de autoturisme prietenoase cu mediul, fie că discutăm despre autoturisme electrice sau de autoturismele plug-in hibrid. Scopul nostru este de a reduce cât mai mult emisiile nocive, care distrug mediul înconjurător. Programele de finanţare, pe care Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor le derulează prin Administraţia Fondului pentru Mediu, tocmai asta fac: susţin dezvoltarea unei societăţi bazate pe sustenabilitate, pe o atitudine mai verde faţă de mediu”, a transmis Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Mircea Fechet.

Potrivit documentului citat, programele se vor desfăşura în etape, în limita sumelor alocate, astfel:

Rabla Clasic:

Sesiunea 19 martie – 19 aprilie 2024:

– Persoane juridice – 60 de milioane de lei;

– UAT-uri şi instituţii publice – 60 de milioane de lei;

Sesiunea 19 martie – 25 noiembrie 2024: persoane fizice – 180 de milioane de lei.

Rabla Plus:

Etapa I: 19 martie – 19 aprilie 2024

– Persoane juridice – 140 de milioane de lei;

– UAT-uri şi instituţii publice – 140 de milioane de lei.

Etapa I: 19 martie – 18 august 2024: persoane fizice – 420 de milioane de lei.

Rabla Plus:

Etapa a II-a: 19 august – 19 septembrie 2024

– Persoane juridice – 60 de milioane de lei;