Vineri, 20 decembrie 2019, în la Căminul Cultural din Mireșu Mare, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, alături de secretarul de stat în Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Florin Creț, de vicepreședintele CJ Maramureș, George Moldovan, de primarul comunei Mireșu Mare, Ioan Mătieș, dar și de primari din zonă, consilieri județeni și aparatul propriu al instituției a anunțat reabilitarea primului tronson de drum județean din cele șase aflate în șantier.

Astfel, a fost finalizat, în această săptămână, obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 182B, sector Coaş (interior DJ 182C) – Remeţi pe Someş (interior DJ 108E), Tronsonul Şomcuta Mare (interior DN 1C) – Remeţi pe Someş (interior DJ108E)” LOT2. Finanțarea acestui obiectiv a fost în cea mai mare parte din fonduri guvernamentale gestionate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pentru finanțarea proiectelor locale de dezvoltare prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, aprobat prin O.U.G. nr.28/2013 – Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL). Lungimea totală a drumului este de 14.366 km, de la intersecţia cu DN1C până la racordul cu rampele podului, peste râul Someş din localitatea Ulmeni, aflat în execuţie.

Lucrările au fost realizate în baza Acordului contractual nr.11431/04.12.2018, încheiat între Județul Maramureș și S.C. Antrepriza de Reparații și Lucrări – ARL Cluj S.A, iar valoarea totală a investiției, conform indicatorilor tehnico–economici aprobați prin hotărâre de Consiliu Județean este de 28.909.648,25 lei (fără TVA), din care construcții+montaj: 26.998.835,26 lei (fără TVA). Durata contractului de proiectare și execuție lucrări a fost de 360 zile, din care 180 zile etapa de proiectare și obținere a autorizației de construire și 180 zile etapa de execuție a lucrărilor. Ordinul de începere pentru proiectarea și execuție lucrărilor a fost emis în data de 4 ianuarie 2019, lucrările efective începând la data de 10 iunie 2019. Serviciile de supervizare a lucrărilor de construcții privind realizarea obiectivului de investiție au fost asigurate de operatorul economic S.C KONSENT S.A., iar soluţia proiectată a urmărit, în special, îmbunătăţirea parametrilor relevanţi: creşterea vitezei, siguranţei rutiere, portanţei etc., lucrările de reabilitare fiind proiectate şi realizate pe traseul existent al drumului judeţean.

Lucrările executate conform proiectului tehnic și autorizației de construire arată că pe aproximativ toată lungimea drumului s-a adoptat sistem rutier ranforsat cu casete pe zonele de lărgiri, iar pe zonele unde structura rutieră existentă nu era corespunzătoare s-a prevăzut sistem rutier nou. Totodată, au avut loc lărgiri de fundaţie şi reparaţii structurale, au fost executate dispozitive pentru asigurarea scurgerii şi evacuării apelor pluviale, s-au realizat lucrări de reparaţii la podul peste pârâul Tulghieș, dar și amenajarea intersecțiilor cu drumurile laterale și accesele către proprietăți, executare alveole pentru stațiile de autobuz, realizare marcaj și semnalizarea rutieră, montare parapeți de siguranţă, amenajarea trecerii la nivel cu calea ferată și lucrări de relocare rețele.

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a arătat că aceasta a fost o zi extrem de importantă pentru întreg Consiliul Județean Maramureș. ”La începutul acestui mandat ne-am asumat cu toții o prioritate în județ, respectiv reabilitarea în cât mai mare măsură a infrastructurii rutiere județene. Județul Maramureș are aproximativ 850 de kilometri de drum județean, iar din 1992, de la înființarea Consiliului Județean și până în 2016, când am preluat mandatul actual, s-a reușit reabilitarea a doar 56 de kilometri de drum județean. În decursul celor trei ani și jumătate am reușit să demarăm șantiere pe 200 de kilometri de drum județean, în valoare de peste 100 de milioane de euro, iar primul din cele șase șantiere deschise tocmai s-a finalizat. Pentru întreaga muncă depusă de la scrierea și depunerea proiectului până la implementare și finalizare, doresc să mulțumesc întregii echipe de proiect și angajaților Consiliului Județean Maramureș, care au adus o mare bucurie tuturor maramureșenilor care doresc să circule în această zonă. Mulțumesc în mod special și constructorilor, care s-au dovedit a fi serioși și au realizat o lucrare de calitate, într-un timp foarte scurt. Totodată, mulțumiri aduc tuturor consilierilor județeni, indiferent de culoarea lor politică, pentru toate voturile pozitive acordate tuturor proiectelor Maramureșului, dar și colegilor din executiv, care au arătat că știu să muncească în echipă. A fost o investiție de peste 30 de milioane de lei și îi mulțumesc și secretarului de stat în Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Florin Creț, cu care am avut o întâlnire și în această săptămână, pentru a discuta despre deconturi. Iar în aceste zile au intrat suficienți bani în conturile Consiliului Județean pentru a face plățile necesare pentru șantiere. Am însă speranța că și pe viitor vom reuși să atragem fondurile necesare pentru a putea continua proiectele demarate la nivel de județ”, a subliniat șeful administrației județene, Gabriel Zetea.