Ieri v-am prezentat în exclusivitate faptul că Președintele Comisiei Juridice din Senat, Cristian Niculescu-Țâgârlaș, ar fi fost bătut la un eveniment privat din Baia Mare. De asemenea, am contactat Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș care ne-a comunicat că până în prezent nu a fost depusă o plângere în acest sens.

Astăzi, domnul senator a negat disputa, spunând că nu a fost altercație fizică, ci strict o dispută verbală.

Ba mai mult, i-am solicitat un punct de vedere cu privire la acest incident.

„Precizez că nu am fost implicat în nicio altercație fizică la evenimentul la care am participat alături de mai mulți prieteni. A fost o altercație verbală provocată de două persoane aflate în stare avansată de ebrietate care, ulterior altercației, au părăsit evenimentul la care mă aflam. Țin să subliniez că nu am inițiat altercația verbală cu cele două persoane aflate în stare de ebrietate și că nu a existat nicio ripostă agresivă, fizică sau verbală, din partea mea.” – se arată în mesajul primit de la domnul Țâgârlaș.

La scurt timp, același domn senator a amenințat redacția că o va acționa în instanță pentru materialul publicat.



Acum vă prezentăm imaginile care-l învinovățesc pe domnul Țâgârlaș, sperăm că de mâine, fost senator al României pentru că-i solicităm public DEMISIA!

De precizat că bătaia a avut loc la botezul unui fost consilier PNL, șeful comisiei de urbanism din Baia Mare, Crăciun Ovidiu și printre actualii lideri liberali ai județului, au mai fost invitați parlamentari, avocați și fostul adjunct al IPJ Maramureș, Dumitriu Marian.

Nu este posibil să fim tratați așa! Nu e vorba de presă, e vorba de noi ca cetățeni. Să ne mintă toți politicienii după cum doresc și să-și facă realitatea lor. Să vă fie rușine! Ne mințiți, ne amenințați fără nici un gram de conștiință și la final vă amintim că sunteți plătiți din banii noștri!

Sperăm că la finalul acestei luni să fie ultimii bani pe care-l luați de pe bieții români că normal ar fi să plecați acasă! Să vă bateți cu cine vreți și să mințiți pe cine mai puteți. Noi nu vă mai credem!

RUȘINE!

Rușine și instituțiilor subordonate liberalilor care de teamă politică nu-și fac treaba! În jurul orei 14:00 am sesizat Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș cu privire la acest incident pentru că voiam să facem o informare corectă, nepărtinitoare. Poate domnul senator era victima unor presiuni din partea unor cetățeni rău intenționați… IPJ MM nici nu ne-a băgat în seamă, dar nici nu contează asta, știm exact de ce au procedat așa, dar nu ni se pare normal să încerce să mușamalizeze un asemenea caz.

Mizerabililor, nu vă este rușine? Nu contează nimic pentru voi? Puteți călca peste cadavre și minți o viață?

Nu vă mai merge! Plecați acasă!