Sâmbătă, 7 septembrie, de la ora 10.30, Arena Zimbrilor a fost gazda partidei dintre CSM Știința Baia Mare și Steaua București, joc din cadrul etapei a doua a Superligii de rugby. Am avut un meci extrem de disputat, cu secvențe de dominare de fiecare parte, cu o prima repriză în care Steaua a fost peste noi și cu o repriză secundă mai bună a gazdelor. Am ales să facem puncte din lovituri de picior la intrările în terenul advers, în detrimentul jocului ofensiv, însă antrenorii au ales cea mai bună variantă și, probabil, singura câștigătoare.

Steaua are o înaintare foarte puternică (poate cea mai puternică din țară), iar acest lucru a fost evident și în meciul de pe Arena Zimbrilor, unde “militarii” s-au impus în majoritatea duelurilor de pe grămezile ordonate, oricând am încercat noi să schimbăm oamenii. În plus, în prima parte CSM Știința a greșit prea mult la construcție, cu păcatul nostru clasic, baloanele “scăpate” înainte. Apjok a ales forța pentru treisferturi, jucând acolo doar cu străini, la acest capitol fiind pentru Steaua.

Filmul meciului

3 – ofsaid al steliștilor, Manole transformă penalitatea de la 38m: 3-0

9 – pierdem o minge în 22-ul Stelei, oaspeții pornesc un atac în dreapta, ratăm un placaj, se crează superioritate și Tangimana Fonovai înscrie la centru. Transformă Boldor: 3-7

19 – prăbușim un mol de margine, penalitate de la 27m, Vlaicu transformă: 3-10

21 – ofsaid Steaua, Manole trimite printre bețe de la 36 m central: 6-10

26 – prăbușire grămadă ordonată, Vlaicu ratează o penalitate de la 40m central

40 – neeliberare zonă placaj, Manole punctează de la 39 m central: 9-10

42 – cartonaș galben Harțig

44 – margine la 22m de butul nostru, mol rulant dus până în but și Eseria Vueti înscrie al doilea eseu al oaspeților. Vlaicu ratează transformarea: 9-15

48 – neeliberare zonă placaj, Taniela înscrie de la 40m: 12-15

57 – cartonaș galben Savin

58 – penalitate de la 30m mult lateral stânga, Taniela reșește transformarea: 15-15

65 – ținută la sol, penalitate de la 38m ușor lateral dreapta, Manole trimite alături de but

75 – atacăm pentru victorie, avem mai multe faze cu avantaj, în cele din urmă se ia decizia să se dea la bețe din 22m central, Manole aducând punctele victoriei: 18-15

80 – cartonaș galben Bărdașu

CSM Știința Baia Mare – Steaua București: 18-15 (9-10)

Arbitri: Robert Andrei Diaconescu (Constanța) – Alexandru Eugen Ionescu (București) și Cãlin Cojocnean (Cluj). Arbitru 4: Cristian Stoica (Baia Mare). Arbitru video: Emanuel Gorodea (Iași).

CSM Știința (antrenori Eugen Apjok și Paul Rusu): Iulian Harțig, Alexandru Oancea, Constantin Pristăvița – Florian Roșu, Marius Dănilă – Dumani Mtya, Feofaaki Holoia, Cristi Chirică – Alexandru Țiglă, Taniela Maravunawasawasa – Taliauli Sikuea, Sione Fakaosilea, Jason Tomane, David Feliuai Falesa – Dorin Manole

Rezerve: Ovidiu Cojocaru, Mihai Dico, Revazi Dugladze, Andrei Iurea, Alexandru Alexe, Sebastian Agapie, Adrian Apostol, Edmundo Tejerizo

Steaua (antrenor Dănuț Dumbravă): Alexandru Savin, Tudor Butnariu, Nika Pataraia – Marian Drenceanu, Bogdan Doroftei – Kuselo Moyake, Viorel Lucaci, Eseria Vueti – Florin Surugiu, Tudor Boldor – Fonovai Tangimana, Claudiu Ioniță, Florin Vlaicu, Ionuț Dumitru – Robert Neagu

Rezerve: Florin Bărdașu, Vasile Bălan, Vlad Bădălicescu, Marcel Rusu, Mario Arvinte, Grigoraș Diaconescu, Daniel Plai

Etapa a doua: ACS Tomitanii Constanța – CS Universitatea Cluj: 24-34; CSM Știința Baia Mare – CSA Steaua București: 18-15; Rugby TVCS Dinamo București – Timișoara Saracens (12.30). SCM Gloria Buzău a stat

Clasament

CSM Știința – 9p (60-32) – 2 CSA Steaua – 6p (48-35) – 2 Timișoara – 5p (54-18) – 1 Univ. Cluj – 5p (52-78) – 2 Tomitanii – 0p (41-76) – 2 Gloria Buzău – 0p (17-33) – 1 Dinamo – 0p (0-0) – 0

Etapa a 3-a (14 septembrie): Steaua – Tomitanii; Univ. Cluj – Dinamo; Timișoara – Buzău. CSM Știința va sta.