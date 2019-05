Cinci ani în care s-au acordat trei titluri de campioană, pentru că într-un sezon s-a făcut trecerea la sistemul toamnă-primăvară, iar al cincilea este acesta. În 2014 CSM Știința câștiga 25-19 cu Farul, iar după aceea au urmat trei sezoane în care am pierdut finala cu Timișoara. Acum, am eliminat Timișoara în semifinale, iar sâmbătă, 25 mai, am învins cu 24-22 pe Steaua în finala de la Bârlad, obținând astfel cel de-al șaselea titlu din istoria clubului.

Am tremurat vârtos și la acest meci. Campionatul de infarcturi se închide însă acum și sperăm să nu fie niciun suporter afectat. Mă uit la statistică și îmi curge Nurofenul în vene. 17 penalități în favoarea Stelei, cinci pentru Baia Mare (semn că avem o problemă cu indisciplina), 6-6 la “înainte”, trei grămezi ordonate pierdute de noi pe repunerea noastră, una de Steaua pe repunerea ei, 2-2 raportul marginilor pierdute pe propria repunere; 0-4 raportul cartonașelor galbene (0-1 la roșu); multă dăruire de ambele părți.

CSM Știința n-a pierdut niciun meci în 2019, făcând un singur egal, în deplasare, cu Steaua, în sezonul regulat. A jucat frumos și spectaculos, plus că a obținut titlul național, într-un an în care toată lumea aducea “ofrande zeului CSM”, club care trebuie să se mulțumească doar cu locul 3 (20-19 cu Timișoara Sarecens în finala mică).

Filmul meciului

11 – prima intrare în 22-ul advers a băimărenilor, Taniela fentă de pasă, avem om în plus pe dreapta, pas decisiv pentru Apostol, acesta trece în viteză de omul său și merge la centru unde culcă balonul. Manole transformă: 0-7

25 – mai multe momente de fixare, Taniela pasează din nou decisiv pentru Taliauli Sikuea, acesta înscrie spre colț, însă eseul este anulat după ce se solicită video. Noi n-am văzut înainte, nici comentatorii, a văzut însă Răduță, care a avut alte filmări

37 – grămadă ordinată cu introducerea noastră, suntem dați peste cap, penalitate de la 45m, Melinte trimite pe direcție, dar prea scurt

39 – Dănilă este sancționat cu cartonaș galben pentru placaj înalt. Melinte transformă penalitatea de la 30 m central: 3-7

41 – câștigăm balonul după repunere, Taniela reușește un drop-goal de la 40 m, cu piciorul stâng: 3-10

48 – mol de margine dus excelent de “militari”, balonul este culcat în but de Florescu, iar Melinte transformă: 10-10

51 – grămadă ordonată, ducem bine atacul, spargem, două puncte de fixare, Apostol culege balonul și plonjează în but, la centru. Manole transformă: 10-17

54 – pornim din terenul nostru, Taniela câștigă metri importanți, pas la Bucur, apoi la Fakaosilea, “decisivă” pentru Manole, iar acesta înscrie al treilea eseu al nostru și tot el îl transformă: 10-24

59 – cartonaș galben Nica pentru “infracțiune cinică în fața bețelor” cum a zis Diaconescu

61 – cartonaș galben Dico pentru prăbușire grămadă. Steaua continuă presiunea și reușește să înscrie un eseu de penalizare: 17-24

64 – reușim să le luăm o grămadă ordonată, penalitate Manole de la 42 m central, prea scurtă însă

70 – ne descurcăm excelent cu doi oameni în minus (exact înainte să intre eliminații), atacăm, dar comitem un înainte, balonul merge pe partea dreaptă a Stelei, se pasează bine și Melinte înscrie. Plai ratează transformarea: 22-24 (se dovedește a fi esențială această ratare)

80 – cartonaș galben pentru Dico, placaj “fără brațe” și roșu. Steaua are penalitate și șutează în margine. Câștigăm această margine, abia a doua pierdută de steliști, iar Șamkaradze șutează balonul în margine și Diaconescu fluieră finalul meciului

Steaua București – CSM Știința Baia Mare: 22-24 (3-7)

Sâmbătă, 25 mai, Stadionul Municipal (fostul Rulmentul) din Bârlad

Arbitri: Robert Andrei Diaconescu (Constanța) – Cristian Șerban și Alexandru Eugen Ionescu (București). Arbitrul 4: Vlad Iordăchescu (București). Arbitru video: Cristian Răduță (Brașov). Observator: Clament Nemesniciuc (Iași)

Steaua (antrenori Dănuț Dumbravă și Marcel Mihalache): Andrei Florescu, Tudor Butnariu, Nika Pataraia – Marcel Rusu, Bogdan Doroftei – Kuselo Moyake, Viorel Lucaci, Eseria Vueti – Florin Surugiu, Tudor Boldor – Alexandru Porojan, Dennis Perju, Robert Dascălu, Robert Neagu – Ionel Melinte

Rezerve: Cristi Pană, Marius Lungu, Vlad Bădălicescu, Andrei Pasalan, Andrei Bucurescu, Julien Bartoli, Daniel Plai, Sabin Strățilă

CSM Știința (antrenori Mario Alejandro Canale, Paul Rusu): Constantin Pristăvița, Ovidiu Cojocaru, Waisea Nailago – Marius Dănilă, Florian Roșu – Alexandru Alexe, Nicollas Immelman, Cristi Chirică – Bidzina Șamkaradze, Dorin Manole – Taliauli Sikuea, Sione Fakaosilea, Jgerenaia Khvicha, Adrian Apostol – Taniela Maravunawasawasa

Rezerve: Roberto Tejerizo, Mihai Dico, Laurențiu Nica, Dumani Mtya, Andrei Iurea, Alexandru Țiglă, Alexandru Bucur, Ionuț Botezatu

Din lotul echipei băimărene mai fac parte: Paul Rusu, Domițian Mureșan, Răzvan Ailenei, Sean Morrell, Feofaaki Holoia, Ionuț Balaban, Alexandru Țală, Mihai Lămboiu, Helarius Kisting, Emanoil Herman, Sergiu Lucaciu și Jason Tomane.

Alături de club sunt mai mulți oameni și toți merită toate felicitările. Rugby-ul este un joc de echipă, iar când se câștigă sau se pierde fiecare “piesă” din puzzle își are meritul său.