Cupa Romaniei sezonul 2019/2020 deschide seria competitiilor din rugbyul romanesc, programand in weekendul 10-11 august, prima etapa. Competitia se adreseaza echipelor din SuperLiga CEC Bank, primul esalon valoric, in prima faza urmand sa se joace in doua grupe, baza de calcul fiind clasamentul editiei trecute a competitiei.

Partidele se vor disputa tur – retur conform tabelei Berger castigatoarele celor doua grupe vor disputa finala. Competitia va avea 6 etape, finala urmand sa aiba loc pe 23 noiembrie, locatia urmand sa fie stabilita ulterior.

Grupa A

CSM Stiinta Baia Mare

SCM Timisoara

CSU Cluj

CS Tomitanii

Grupa B

CSA Steaua Bucuresti

CSM Bucuresti

CS Dinamo

SCM Gloria Buzau

Programul Cupei Romaniei, sezonul 2019-2020:

TUR

Etapa 1 (10 august 2019)

Grupa A

CSM Stiinta Baia Mare- CS Tomitanii Constanta, ora 11:00

CS Universitatea Cluj – SCM Timisoara Saracens, ora 11:00

Grupa B

CSA Steaua Bucuresti-SCM Gloria Buzau, ora 11:00

CSM Bucuresti-CS Dinamo Bucuresti , ora 11:00

Etapa 2 (17 august 2019)

Grupa A

CS Tomitanii Constanta- CS Universitatea Cluj, ora 11:00

CSM Stiinta Baia Mare- SCM Timisoara Saracens, ora 11:00

Grupa B

SCM Gloria Buzau – CS Dinamo Bucuresti, ora 11:00

CSA Steaua Bucuresti – CSM Bucuresti ora 11:00

Etapa 3(24 august 2019)

Grupa A

SCM Timisoara Saracens-CS Tomitanii Constanta, ora 11:00

CS Universitatea Cluj-CSM Stiinta Baia Mare, ora 11:00

Grupa B

CSM Bucuresti-SCM Gloria Buzau, ora 11:00

CS Dinamo Bucuresti-CSA Steaua Bucuresti, ora 11:00

RETUR

Etapa 4 (2 noiembrie 2019)

Grupa A

CS Tomitanii Constanta-CSM Stiinta Baia Mare, ora 11:00

CS Universitatea Cluj-SCM Timisoara Saracens, ora 11:00

Grupa B

SCM Gloria Buzau-CSA Steaua Bucuresti, ora 11:00

CS Dinamo Bucuresti-CSM Bucuresti, ora 11:00

Etapa 5 (9 noiembrie 2019)

Grupa A

CS Universitatea Cluj- CS Tomitanii Constanta, ora 11:00

SCM Timisoara Saracens-CSM Stiinta Baia Mare, ora 11:00

Grupa B

CS Dinamo Bucuresti-SCM Gloria Buzau, ora 11:00

CSM Bucuresti-CSA Steaua Bucuresti, ora 11:00

Etapa 6 (16 noiembrie 2019)

Grupa A

CS Tomitanii Constanta- SCM Timisoara Saracens, ora 11:00

CSM Stiinta Baia Mare-CS Universitatea Cluj, ora 11:00

Grupa B

SCM Gloria Buzau-CSM Bucuresti, ora 11:00

CSA Steaua Bucuresti-CS Dinamo Bucuresti, ora 11:00

Cupa Romaniei-Finala (23 noiembrie 2019)