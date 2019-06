Sâmbătă, reprezentativa de rugby 7 a României a pierdut toate cele trei partide din grupa C a primei etape de Grand Prix Series. Duminică, au avut jocurile de clasament. Mai întâi, în semifinalele pentru 9-12 am pierdut în fața Georgiei (9-24), cu un eseu primit la ultima fază de joc. Cum doar primele 9 clasate mai trag nădejde de Jocurile Olimpice, speranțele noastre au dispărut după înfrângere. Apoi, în meciul pentru locurile 11-12, am pierdut în fața Poloniei, 19-21.

Echipa României: Alexandru Mitu (CSM București), Marian Ispir (CSM București), Cosmin Iliuță (CSM București), Dragos Șer (CSM București), Vlăduț Zaharia (Timișoara Saracens), Alexandru Crăciun (SCM Gloria Buzău), Marian Lupu (SCM Gloria Buzău), Alexandru Țiglă (CSM Știința Baia Mare), Adrian Apostol (CSM Știința Baia Mare), Răzvan Berbece (CNOPT), Daniel Carpo (CS Dinamo), Ionuț Botezatu (CSM Știința Baia Mare). Antrenor: Danie de Villiers.