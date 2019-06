Nationala de rugby a Romaniei a castigat in aceasta dimineata primul meci test World Rugby din turneul pe care il face in America de Sud. La Valparaiso, pe Stadionul Elias Figueroa, Stejarii au invins echipa statului Chile, in prima partida oficiala din istoria celor doua reprezentative cu 27-11 (13-3).

Partida a inceput cu Stejarii in jumatatea de teren a condorilor, sub presiunea inaintarii noastre gramada acestora a cedat si arbitrul intalnirii a acordat o lovitura de pedeapsa din care Florin Vlaicu a deschis scorul inca din primul minut. Doua minute mai tarziu, gazdele beneficiaza la randul lor de o penalitate, iar Santiago Videla, restabileste egalitatea, 3-3. In minutul 10, Romania avea sa treaca din nou in avantaj cu o tentativa de tinta concretizata in puncte de Florin Vlaicu, 6-3.

Au urmat minute bune de joc de partea Stejarilor, insa sarjele lui Adrian Ion, Marius Antonescu si Mihai Macovei au fost respinse de apararea precisa a chilienilor. Mai mult, acestia s-au apropiat la 5 metri de terenul de tinta al Romaniei, insa superioritatea gramezii noastre s-a facut resimtita, Stejarii dominandu-si adversarii, balonul fiind castigat si sansa de eseu, indepartata.

Pana la pauza initiativa a apartinut elevilor lui Marius Tincu, care au punctat prin Eugen Capatina, ce a finalizat o frumoasa actiune cu molul pornita de la o tusa batuta in apropierea terenului de tinta chilian. Florin Vlaicu a transformat, 13-3 si dupa 40 de minute, Romania conducea Chile cu 13-3.

Inceputul partii secunde i-a gasit tot pe Stejari atacand, tanarul Tudor Boldor culcand balonul in terenul de tinta, faza eseului pornind de la Constantin Pristavita. Vlaicu a transformat si Romania s-a desprins la 20-3. Chile nu a dezarmat si in minutul 51 avea sa realizeze cea mai periculoasa faza a partidei, insa patrunderile lui Ramon Ayarza si apoi, Matias Dittus, s-au oprit in zidul Stejarilor. Doua minute mai tarziu insa aveau sa puncteze prima incercare, un balon de urmarire trimis inteligent de Julio Blans, fiind agatat de Inaki Ayarza si culcat in terenul de tinta. Videla rateaza insa transformarea, 20-8. In continuare, cei care pun puncte pe tabela sunt tot gazdele, prin penalitatea concretizata de Videla, 20-11.

Ultimele minute de joc au apartinut Stejarilor care au mai marcat un eseu, prin Florin Vlaicu, acesta continuand o actiune a molului. Tot el a si transformat, inchizand tabela la 27-11. De remarcat este faptul ca in acest meci au debutat trei tineri jucatori, Taylor Gontineac, Mihai Lamboiu si Gabriel Rupanu.

Saptamana viitoare, pe 16 iunie, la ora 01:30, Romania va intalni la Jundiai, pe Stadionul Jayme Cintra, in cel de-al doilea meci test al lunii, Brazilia.

Echipa Romaniei:

1. Constantin Pristăviță (CSM Stiinta Baia Mare), 2. Eugen Căpățînă (Timisoara Saracens), 3. Alexandru Gordaș (CSM Bucuresti), 4. Johan Van Heerden (Perpignan), 5. Marius Antonescu (Colomiers), 6. Mihai Macovei (C), 7. Adrian Ion (CSM Bucuresti), 8. Cristi Chirica (CSM Stiinta Baia Mare), 9. Florin Surugiu (CSA Steaua), 10. Tudor Boldor (CSA Steaua), 11. Nicolas Onuțu (CSM Bucuresti), 12. Florin Vlaicu (CSM Bucuresti), 13. Taylor Gontineac (Clermont Espoirs), 14. Mihai Lămboiu (CSM Stiinta Baia Mare), 15. Dorin Manole (CSM Stiinta Baia Mare)

Rezerve: 16. Alexandru Savin (CSM Bucuresti), 17. Ovidiu Cojocaru (CSM Stiinta Baia Mare), 18. Cosmin Manole (CS Dinamo), 19. Ionuț Mureșan (Timisoara Saracens), 20. Vlad Neculau (Timisoara Saracens), 21. Gabriel Rupanu (Timisoara Saracens), 22. Daniel Plai (CSA Steaua), 23. Robert Neagu (CSA Steaua)

Antrenor principal interimar – Marius Tincu