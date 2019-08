In acest weekend va debuta o noua editie a SuperLigii CEC Bank, cea mai importanta competitie din rugbyul romanesc. La aceasta editie vor participa 7 echipe, CSM Bucuresti, detinatoarea en-titre a Cupei Romaniei si a Cupei Regelui si ocupanta a locului 3 in editia trecuta a SuperLigii CEC Bank, nu s-a inscris in competitie.

Sezonul 2019/2020 se va desfasura dupa sistemul campionat de regularitate cu un tur si retur in sistem Berger. Dupa terminarea sezonului regulat echipele clasate pe locurile 1 si 2 se vor califica direct in semifinale, iar echipele de pe locurile 3-6 vor participa la un baraj de calificare in faza semifinalelor. Partidele din cadrul barajului vor fi: locul 3 cu locul 6 respectiv locul 4 cu locul 5, acesta disputandu-se pe terenul echipei mai bine clasate in sezonul regulat.

SuperLiga CEC Bank

Program competitonal:

Etapa 1 (31 august 2019)

CSM Stiinta Baia Mare – Tomitanii Constanta

Steaua Bucuresti – Gloria Buzau

Timisoara Saracens – Universitatea Cluj

Dinamo Bucuresti – sta

Etapa 2 (7 septembrie 2019)

Tomitanii Constanta – Universitatea Cluj

Dinamo Bucuresti – Timisoara Saracens

CSM Stiinta Baia Mare – Steaua Bucuresti

Gloria Buzau sta

Etapa 3 (14 septembrie 2019)

Steaua Bucuresti – Tomitanii Constanta

Timisoara Saracens – Gloria Buzau

Universitatea Cluj – Dinamo Bucuresti

CSM Stiinta Baia Mare sta

Etapa 4 (21 septembrie 2019)

Tomitanii Constanta – Dinamo Bucuresti

Gloria Buzau – Universitatea Cluj

CSM Stiinta Baia Mare – Timisoara Saracens

Steaua Bucuresti sta

Etapa 5 (28 septembrie 2019)

Timisoara Saracens – Steaua Bucuresti

Universitatea Cluj – CSM Stiinta Baia Mare

Dinamo Bucuresti – Gloria Buzau

Tomitanii Constanta sta

Etapa 6 (5 octombrie 2019)

Timisoara Saracens – Tomitanii Constanta

Dinamo Bucuresti – Steaua Bucuresti

Gloria Buzau-CSM Stiinta Baia Mare

Universitatea Cluj sta

Etapa 7 (12 octombrie 2019) *echipa participanta in EPCR isi poate amana partida pentru 30 noiembrie / 28 martie/ 18 aprilie

Tomitanii Constanta – Gloria Buzau

CSM Stiinta Baia Mare – Dinamo Bucuresti

Steaua Bucuresti – Universitatea Cluj

Timisoara Saracens sta

Etapa 8 (19 octombrie 2019)* echipa participanta in EPCR isi poate amana partida pentru 30 noiembrie / 28 martie/ 18 aprilie

Tomitanii Constanta – CSM Stiinta Baia Mare

Gloria Buzau – Steaua Bucuresti

Universitatea Cluj – Timisoara Saracens

Dinamo Bucuresti sta

Etapa 9 (26 octombrie 2019)

Universitatea Cluj – Tomitanii Constanta

Timisoara Saracens – Dinamo Bucuresti

Steaua Bucuresti – CSM Stiinta Baia Mare

Gloria Buzau sta

Aprilie 2020

Etapa 10 (4 aprilie 2020)

Tomitanii Constanta – Steaua Bucuresti

Gloria Buzau – Timisoara Saracens

Dinamo Bucuresti – Universitatea Cluj

CSM Stiinta Baia Mare sta

Etapa 11 (11 aprilie 2020)

Dinamo Bucuresti – Tomitanii Constanta

Universitatea Cluj – Gloria Buzau

Timisoara Saracens – CSM Stiinta Baia Mare

Steaua Bucuresti sta

Etapa 12 (25 aprilie 2020)

Steaua Bucuresti – Timisoara Saracens

CSM Stiinta Baia Mare – Universitatea Cluj

Gloria Buzau – Dinamo Bucuresti

Tomitanii Constanta sta

Etapa 13 (2 mai 2020)

Tomitanii Constanta – Timisoara Saracens

Steaua Bucuresti – Dinamo Bucuresti

CSM Stiinta Baia Mare – Gloria Buzau

Universitatea Cluj sta

Etapa 14 (9 mai 2020)

Gloria Buzau – Tomitanii Constanta

Dinamo Bucuresti – CSM Stiinta Baia Mare

Universitatea Cluj – Steaua Bucuresti

Timisoara Saracens sta

SuperLiga CEC Bank-Baraj, calificari semifinale (16 mai 2020)

SuperLiga CEC Bank-Semifinale (23 mai 2020)

SuperLiga CEC Bank-Finale (30 mai 2020)

**30 noiembrie 2019, 28 martie 2020, 18 aprilie 2020 sunt date libere cand echipa din EPCR isi poate reprograma partidele, sau pot fi reprogramate, eventual, partide in situatia in care apar alte modificari in calendarul echipei nationale